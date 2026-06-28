Video Gest inconștient pe o stradă din Drobeta-Turnu Severin: un tânăr a stat picioare într-o decapotabilă aflată în mers

Un tânăr a fost filmat în weekend în timp ce stătea în picioare într-o mașină decapotabilă aflată în mers, punându-și viața în pericol. Incidentul a avut loc în Drobeta-Turnu Severin, iar polițiștii au deschis o anchetă.

Sursă video: Facebook/Actual Mehedinți

În videoclipul publicat de un șofer se poate observa cum persoana stă în picicioare, rezemată de portieră, în timp ce mașina se afla în mers.

Imaginile au ajuns și în atenția Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru identificarea șoferului. Odată identificat, acesta urmează să fie sancționat conform legii și riscă inclusiv suspendarea permisului de conducere.

Potrivit Codului rutier, obligația de a purta centura de siguranță se aplică tuturor ocupanților unui autovehicul, inclusiv în cazul mașinilor decapotabile.

Pasagerii care nu poartă centura în timpul deplasării pot fi sancționați cu amendă din clasa I de sancțiuni, care presupune aplicarea a 2 sau 3 puncte-amendă.