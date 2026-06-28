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Bărbat din Ilfov, arestat după ce a atacat un polițist și a refuzat recoltarea probelor biologice

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Un bărbat din Ilfov a fost arestat preventiv, sâmbătă, 27 iunie, după ce a fugit de polițiștii care l-au oprit în trafic, a agresat unul dintre agenți și a refuzat să fie testat pentru consumul de alcool.

FOTO: Poliția Română
FOTO: Poliția Română

Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, a fost oprit sâmbătă, în jurul orei 00:00, în timp ce conducea un autoturism pe drumul naţional 7, în comuna Mătăsaru din judeţul Dâmboviţa.

„Conducătorului auto i s-a solicitat să fie supus unei testări cu aparatul alcooltest, moment în care acesta ar fi refuzat, devenind recalcitrant şi fugind pe câmp.

De îndată, poliţiştii au pornit în urmărirea bărbatului şi l-au prins la scurt timp, procedând la imobilizarea acestuia. Bărbatul în cauză ar fi agresat fizic unul dintre agenţii de poliţie şi i-ar fi adresat ameninţări cu acte de violenţă. De asemenea, pe tot parcursul intervenţiei, acesta ar fi adresat poliţiştilor injurii şi expresii jignitoare”, informează, duminică, oficialii Poliţiei Dâmboviţa.

Şoferul a fost condus la spital pentru recoltarea de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, însă a refuzat.

În primă fază, ilfoveanul a fost reţinut pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, iar sâmbătă, 27 iunie, a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Găeşti, care a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele său.

El este pus sub acuzare pentru ultraj şi refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

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