Video Un pui de urs a rămas blocat într-un copac lângă Sighișoara: intervenție cu risc din cauza ursoaicei

Intervenție cu final fericit în apropiere de Sighișoara: un pui de urs a fost salvat joi, 7 mai, după ce a rămas blocat într-un copac. Jandarmii au asigurat permanent zona pentru protejarea cetățenilor, în condițiile în care exista riscul apariției ursoaicei în apropiere.

Intervenția a fost realizată de o patrulă din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș, care a acționat în urma unui apel la numărul unic de urgență 112.

Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că era vorba despre un pui de urs speriat, rămas blocat într-un copac, care nu mai putea coborî în siguranță.

Conform legii, a fost anunțată echipa de intervenție, iar animalul a fost coborât și preluat, în siguranță, de către autoritățile competente.

„Pe parcursul celor aproximativ trei ore de intervenție, jandarmii au asigurat permanent zona pentru protejarea cetățenilor, existând riscul apariției ursoaicei în apropiere. Total s-a încheiat fără incidente, fără persoane rănite și fără a pune în pericol siguranța comunității sau a animalului”, a transmis Jandarmeria Română.

Autoritățile reamintesc cetățenilor că, în cazul observării animalelor sălbatice în apropierea zonelor locuite, este important să nu se apropie de acestea, să evite fotografierea lor și să anunțe imediat la 112.