Declarațiile incendiare ale unui mare regizor la Cannes: Trump, Netanyahu și Putin au fost numiți „monștri”

Regizorul spaniol Pedro Almodóvar a declarat miercuri că europenii au responsabilitatea de a deveni un „scut” împotriva unor lideri pe care i-a numit „monștri”, referindu-se la președintele american Donald Trump, premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele rus Vladimir Putin.

„Ca europeni, suntem (...) obligaţi să devenim un fel de scut împotriva unor monştri precum Trump, Netanyahu sau rusul. Suntem obligaţi să facem acest lucru pentru că aici respectăm dreptul internaţional”, a afirmat regizorul în cadrul unei conferințe de presă la Festivalul de la Cannes, unde concurează pentru Palme d’Or cu filmul „Amarga Navidad”, notează Reuters.

Almodóvar, unul dintre cei mai apreciați cineaști europeni și câștigător al Premiului Oscar, participă pentru a șaptea oară în competiția oficială de la Cannes, însă nu a câștigat încă trofeul Palme d’Or, deși a fost recompensat de-a lungul timpului pentru regie, scenariu și interpretare.

Regizorul a subliniat și rolul social al artei și responsabilitatea morală a creatorilor de film.

„Un artist, de pe mica sa tribună (...) trebuie să vorbească fără ocolişuri, trebuie să vorbească deschis despre ce este mai rău în ceea ce ni se întâmplă, iar în fiecare zi ni se întâmplă lucruri mult prea îngrozitoare”, a spus acesta.

Declarațiile vin în contextul în care și actorul Javier Bardem, prezent la Cannes, a criticat recent ceea ce a numit „masculinitatea toxică” a celor trei lideri, pe care i-a acuzat de responsabilitate în conflictele armate soldate cu numeroase victime.