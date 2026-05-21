„Vânătorul de dictatori” îl acuză pe Trump de crime internaționale: „Este un dictator aspirant”

Avocatul american Reed Brody, cunoscut la nivel internațional drept „vânătorul de dictatori”, susține că președintele american Donald Trump ar trebui judecat de instanțe internaționale pentru războiul din Iran și pentru sprijinul acordat Israelului în conflictul din Gaza.

Într-un interviu acordat AFP, Brody – fost procuror specializat în crime împotriva umanității – a afirmat că liderul de la Casa Albă a încălcat dreptul internațional și a catalogat ofensiva Israelului din Gaza drept „genocid”.

„La fel cum Putin a comis o crimă de agresiune (în Ucraina, n.r.), Trump, prin războiul său împotriva Iranului, este un presupus criminal pentru că a încălcat principiul fundamental al ordinii internaţionale (...), Carta Naţiunilor Unite”, a declarat avocatul american.

Acesta a continuat atacul la adresa liderului american: „Nu se află deasupra dreptului internaţional, nu poate invada o altă ţară doar pentru că aşa are chef, nu poate bombarda nave în Caraibe fără motiv, nici nu poate sancţiona judecători internaţionali ca represalii (...). De asemenea, este vinovat de complicitate la crimele comise de Israel în Gaza”.

Reed Brody este cunoscut pentru implicarea sa în anchete și procese împotriva unor lideri acuzați de crime grave împotriva drepturilor omului. Printre cele mai importante cazuri se numără condamnarea fostului președinte al Ciadului, Hissène Habré, la închisoare pe viață pentru crime împotriva umanității. De asemenea, a lucrat în dosare legate de fostul dictator chilian Augusto Pinochet și fostul lider gambian Yahya Jammeh.

Avocatul, fiul unui supraviețuitor al lagărelor naziste, a participat în Panama la festivalul literar „Centroamérica Cuenta”, unde și-a prezentat cartea despre urmărirea și condamnarea lui Habré.

Întrebat cum poate fi adus în fața justiției un lider autoritar, Brody a răspuns: „Cel mai important este să punem victimele în centrul atenţiei (...) pentru a capta interesul publicului. Apoi, perseverenţă, tenacitate, încăpăţânare (...)... Nu trebuie să renunţăm niciodată”.

Totuși, avocatul a recunoscut limitele justiției internaționale și existența unor standarde duble în aplicarea ei.

„Călcâiul lui Ahile al justiţiei internaţionale (...) este aplicarea standardelor duble, începând cu Nuremberg, unde au fost judecaţi naziştii (...) şi nu americanii, de exemplu pentru bombardamentul de la Dresda”, a spus el.

Brody a vorbit și despre războiul din Gaza, criticând dur acțiunile Israelului.

„Sunt evreu, tatăl meu a supravieţuit trei ani în lagărele de muncă (...) dar nu pot suporta ca Israelul, în numele poporului evreu, să le facă palestinienilor ceea ce s-a făcut, de-a lungul istoriei, poporului evreu. Îmi ridic vocea cât pot de tare pentru a denunţa crimele şi genocidul pe care Israelul le-a comis în Gaza”, a afirmat acesta.

În opinia sa, cel mai mare pericol politic actual îl reprezintă chiar Donald Trump. „Întotdeauna încep cu Trump, pentru că pericolul este că încearcă să devină dictator în cea mai importantă ţară din lume. Faptul că există un dictator în China sau în Coreea de Nord, asta îl considerăm deja un lucru de la sine înţeles”, a declarat Reed Brody.