Restricţii de circulaţie, timp de o lună, pe DN 7

Noi restricţii de circulaţie vor fi instituite timp de aproape o lună pe Valea Oltului (DN 7), anunţă Direcţiea Regională Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

„Atenție! Restricții de circulație pe DN 7. Începând cu 21.11.2025 și până la data de 19.12.2025, se instituie restricții de trafic pe DN 7, zona viaduct Cârligul Mic, pentru executarea lucrărilor la rosturile de dilatație ale viaductului. Circulația rutieră se va desfășura pe jumătate de cale, dirijată cu semafoare electrice”, precizează DRDP Craiova.

Între 28 noiembrie și 1 decembrie, lucrările vor fi sistate, astfel că se va circula normal în zonă, mai precizează reprezentanţii DRDP Craiova.

De asemenea, în această perioadă rămâne în vigoare şi restricţia instituită pe DN 7 în zona Racoviţa, unde se execută lucrări pentru realizarea ecoductului de pe lotul 3 al autostrăzii Sibiu-Piteşti.