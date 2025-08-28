Un avion de patrulare american P-8 Poseidon, echipat cu un radar de ultimă generație până acum secret, ar fi fost interceptat și filmat de un avion de luptă rus lângă coasta Crimeei.

Pe 27 august 2025, un avion de patrulare maritimă P-8 Poseidon al Forțelor Navale ale SUA, decolat din baza aeriană Sigonella (Italia), a fost interceptat de un avion de vânătoare rusesc, cel mai probabil un Su-30, potrivit altor surse, un Su-27. Deși astfel de incidente au loc frecvent în regiune, de această dată detaliul surprins a ridicat miza confruntării: aparatul american ar fi fost echipat cu radarul secret AN/APS-154 Advanced Airborne Sensor (AAS).

„Nu este vorba doar de o altă intercepție. Este o fereastră deschisă spre realitatea ascunsă a conflictului tehnologic și de informații din regiune”, notează Defense Romania.

Radarul pe care Rusia voia să-l vadă

Un material video publicat pe canalul rusesc de Telegram Fighterbomber, cunoscut pentru „legăturile sale cu aviația rusă, a arătat, în mod ostentativ, acest pod-radar, în formă de canoe, extins sub fuzelajul avionului american. Gestul nu este doar o provocare, ci și un mesaj: «Știm ce ai, l-am văzut, nu mai este un secret»”.

Radarul AN/APS-154, dezvoltat de Raytheon, este considerat succesorul sistemului AN/APS-149 și marchează un salt uriaș în domeniul supravegherii. Oficial, raza de acțiune nu este comunicată, dar estimările specialiștilor o plasează la sute de kilometri, capabilă să acopere atât ținte terestre, cât și maritime.

Cum funcționează sistemul ultrasecret

AN/APS-154 este un radar AESA (Active Electronically Scanned Array) aproape omnidirecțional, ce folosește tehnologia Synthetic Aperture Radar (SAR) pentru cartografiere detaliată a terenului și este capabil să detecteze ținte în mișcare pe uscat (GMTI) și pe mare (MMTI).

„Cu alte cuvinte, acest P-8 Poseidon, în zbor la o distanță sigură, la peste 50 de mile marine de spațiul aerian rusesc, nu doar monitoriza nave, ci scana în detaliu porturile rusești, inclusiv noua bază a Flotei Mării Negre din Novorossiysk, transformată în hub principal după atacurile repetate asupra Sevastopolului”, potrivit sursei citate.

Datele colectate, de la mișcările de vehicule la traiectoriile navelor de suprafață, sunt transmise în timp real forțelor aliate, transformând avionul într-o verigă esențială a războiului modern de rețea (network-centric warfare). Mai mult, analiștii sugerează că radarul ar putea detecta inclusiv activitatea submarinelor, prin analiza perturbărilor fine ale suprafeței apei.