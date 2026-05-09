Traficul rutier se desfășoară cu dificultate sâmbătă, 9 mai, după-amiaza, pe DN7 – Valea Oltului, în zona localității Balota, după un accident grav în care au fost implicate trei autoturisme. În urma impactului, două persoane au fost rănite, iar o femeie de 33 de ani a intrat în stop cardio-respirator. Echipajele medicale intervin pentru resuscitarea acesteia. Circulația în zonă este blocată în zonă până în jurul orei 20:30, a transmis DRDP Craiova.

UPDATE 18.45 Circulația a fost reluată parțiat pe un tronson de stradă

Pe DN 7 km 223+600 Balota -Racovita/VL, începând cu ora 18:25 circulația se desfășoară, dirijată de poliția rutieră, pe jumătate de cale.

Știrea inițială

Femeia, care conducea unul dintre autoturisme, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și cele meteo. Aceasta ar fi acroșat remorca unui alt autovehicul, după care a pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism, potrivit informațiilor transmise de presa locală.

Celelalte două vehicule implicate erau conduse de un bărbat în vârstă de 73 de ani, din municipiul Curtea de Argeș, și de un tânăr de 29 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea.

În urma impactului, șoferul de 29 de ani a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

→ Imaginea 1/2: O femeie este resuscitată la fața locului. FOTO: DRDP Craiova

Circulația în zonă este blocată total, pe DN7, loc. Balota, la km 223+500. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule pe rutele alternative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului.