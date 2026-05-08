Foto Mister pe o autostradă din Germania: un șofer și-a abandonat bolidul de sute de mii de euro după un accident

Un Porsche 911 GT3 (992.2), al cărui preț pornește de la 209.000 de euro, a fost găsit abandonat pe o autostradă din Germania. Poliția a stabilit că mașina fusese implicată într-un accident, iar acum îl caută pe șofer.

Incidentul misterios a avut loc pe data de 30 aprilie, în jurul orei locale 20:40, pe autostrada A66, pe sensul de mers către Frankfurt, potrivit BILD.

Potrivit martorilor, autoturismul, capabil să atingă viteze de până la 313 km/h, a scăpat de sub control în timpul unei manevre de frânare și s-a izbit de parapet.

Însă povestea nu s-a încheiat acolo. Șoferul și-ar fi continuat drumul după impact, înainte de a abandona mașina grav avariată pe un drum de pământ din apropierea localității Bruchköbel.

Poliția a publicat imagini care arată amploarea daunelor. Partea din față a Porsche-ului este distrusă aproape complet: bara, radiatorul, farurile și aripile au fost grav avariate. Nici partea din spate a mașinii nu a scăpat fără daune.

→ Imaginea 1/2: porsche abandonat germania FOTO Facebook / Polizei Südosthessen

Un detaliu care a atras atenția anchetatorilor este faptul că automobilul avea, potrivit informațiilor apărute până în momentul de față, numere de înmatriculare din Serbia.

Între timp, pe Facebook au apărut deja numeroase teorii și glume pe seama incidentului. Unii utilizatori au comentat ironic că sunt dispuși să ridice gratuit bolidul, dacă îl pot păstra.

Polițiștii germani îl caută acum pe deținătorul autoturismului abandonat pe autostradă.

Deocamdată nu se știe de ce șoferul a fugit de la locul accidentului și a abandonat mașina cu portiera deschisă.