Percheziții după violențele de la meciul Rapid – Petrolul Ploiești. Nouă persoane duse la audieri și amenzi de peste 90.000 de lei

Polițiștii și jandarmii au desfășurat acțiuni ample după incidentele violente produse la meciul dintre FC Rapid București și FC Petrolul Ploiești, disputat pe stadionul Giulești din București. În urma perchezițiilor și verificărilor, nouă persoane suspectate de implicare în altercații au fost conduse la audieri, zeci de suporteri au fost identificați și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 90.000 de lei, precum și interdicții de acces la competiții sportive.

Potrivit Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, la data de 10 martie 2026, polițiștii Serviciului Grupuri Infracționale Violente (SGIV), sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare nouă mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județul Prahova, în cadrul cercetărilor pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.

Conflict violent între suporteri

Incidentul a avut loc pe 6 februarie 2026, în sectorul destinat suporterilor oaspeți, unde ar fi izbucnit un conflict violent între două grupuri de fani, generând panică printre spectatori și perturbând ordinea publică.

Potrivit unor surse, unul dintre suspecţi este Dinu Bogdan-Mihai zis „Sponsorul”, e lider de galerie la Petrolul Ploieşti şi va fi condus la sediu SGIV.

Jandarmeria Capitalei a desfășurat verificări suplimentare pentru identificarea persoanelor care au încălcat legea în timpul meciului și a întocmit un act de sesizare penală în baza Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 70.630 de lei, dintre care:

48.000 de lei pentru organizatorul evenimentului, pentru nerespectarea obligațiilor legale;

20.000 de lei societății de pază, pentru neîndeplinirea măsurilor de ordine și siguranță;

4 sancțiuni complementare privind interzicerea accesului la competiții sportive, pentru perioade cuprinse între 6 luni și 1 an.

Pe 9 martie 2026, jandarmii au identificat încă 26 de suporteri implicați în fapte antisociale (24 ai unei echipe și 2 ai echipei adverse), aplicând alte 17 sancțiuni contravenționale în valoare de 22.150 de lei și 16 interdicții de participare la competiții pentru un an.

Acțiuni continue pentru siguranța publică

Autoritățile anunță că acțiunile pentru prevenirea și combaterea violențelor la competițiile sportive vor continua, pentru menținerea ordinii și siguranței publice.