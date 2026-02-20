search
Vineri, 20 Februarie 2026
Adevărul
Schior rănit în staţiunea Predeal, după ce a ajuns de pe pârtie într-un pârâu

Publicat:

Jandarmii Montani din Predeal au reuşit să recupereze un schior dintr-un pârău, după ce acesta a ajuns de pe pârtie direct în apă.

Sursă video: Jandarmeria Montană

Un schior a fost rănit în urma unui incident petrecut în stațiunea Predeal, județul Brașov, după ce a pătruns pe o pârtie închisă pentru practicarea sporturilor de iarnă și a ajuns în albia unui pârâu, în apropierea Pârtiei Subteleferic. Victima, rănită, a fost salvată rapid de echipele de intervenție.

La locul incidentului au acționat salvamontiști, jandarmi montani și un echipaj SMURD, care i-au acordat primul ajutor și au asigurat transportul la echipajul medical pentru investigații suplimentare.

 Potrivit reprezentanților Jandarmeriei Montane, patrula aflată în patrulare cu snowmobilul a fost alertată prin apel la 112 de către un martor care a văzut accidentul. Jandarmii au verificat starea de sănătate a schiorului, au comunicat permanent cu echipajul Salvamont și au sprijinit întreaga operațiune de salvare.

În acest context, autoritățile le recomandă amatorilor de sporturi de iarnă:

* să nu se aventureze pe pârtii închise;

* să aleagă pârtia potrivită nivelului lor de experiență și pregătire;

* să utilizeze echipament adecvat de schi, completat cu echipamente de protecție suplimentare, inclusiv pentru coloana vertebrală.

Potrivit Jandarmeriei Montane, astfel de măsuri sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor și protejarea vieții turiștilor. Chiar și în stațiuni cunoscute și aglomerate, respectarea regulilor și a indicațiilor de securitate poate face diferența între o zi sigură pe pârtie și un incident grav.

Braşov

