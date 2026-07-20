 Statuia lui Charlie Kirk care a costat 100.000 de dolari. De ce nu vrea nimeni să o cumpere | adevarul.ro
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Statuia lui Charlie Kirk care a costat 100.000 de dolari. De ce nu vrea nimeni să o cumpere

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Un sculptor din New York a cheltuit 100.000 de dolari din banii proprii pentru a realiza o statuie în mărime naturală a lui Charlie Kirk, fără ca lucrarea să fi fost comandată de cineva. Sergio Furnari spera ca proiectul să genereze „milioane” de dolari, însă până acum nu a găsit pe nimeni dispus să cumpere statuia, relatează The Guardian.

Sergio Furnari a cheltuit 100.000 de dolari pentru statuia lui Charlie Kirk. FOTO: Instagram
Sergio Furnari a cheltuit 100.000 de dolari pentru statuia lui Charlie Kirk. FOTO: Instagram

Furnari, originar din Italia, intenționează să expună statuia în Times Square. În locul sprijinului financiar pe care îl aștepta, sculptorul susține că a primit numeroase mesaje de la persoane care amenință că vor urina pe lucrare.

Mai mult, Furnari și-a rupt recent piciorul în timp ce lucra la statuie, după ce s-a împiedicat de o rolă de bandă adezivă în atelier.

Este blestemată? Poate. Nu știu”, a declarat acesta pentru The Guardian.

Charlie Kirk, activist politic de extremă dreapta și fondator al organizației Turning Point USA, a fost împușcat mortal în septembrie anul trecut. El a fost o figură influentă în rândul tinerilor republicani și al susținătorilor mișcării MAGA.

Sculptorul spune că „nu a fost un fan” al lui Charlie Kirk

Furnari a declarat că nu era de acord cu Kirk în privința „anumitor probleme” și că nu s-a numărat printre admiratorii acestuia.

Nu am fost un fan de-al lui Charlie”, a spus sculptorul. Acesta a menționat, printre altele, poziția lui Kirk față de Palestina, cu care nu era de acord.

Furnari susține că a realizat statuia pentru a celebra libertatea de exprimare și democrația, dar și pentru a comemora o persoană.

De ce fac statuia? Din același motiv pentru care Michelangelo a făcut Pietà sau David ori Leonardo da Vinci a pictat Mona Lisa. De ce? Doar pentru a comemora un moment, știți, o persoană”, a explicat el.

A investit 100.000 de dolari și spera să strângă milioane

Sculptorul spera însă și să obțină bani de pe urma proiectului. Deși nimeni nu comandase statuia, Furnari se aștepta ca persoane înstărite să îi ofere sprijin financiar.

El susține că a cheltuit aproximativ 100.000 de dolari pentru oțel, rășină și forță de muncă. Cum donațiile așteptate nu au venit, a lansat o campanie online de strângere de fonduri.

Obiectivul inițial este de 150.000 de dolari, iar Furnari speră ca în cele din urmă să strângă milioane, bani care i-ar permite să ducă statuia într-un turneu. Până joi, campania adunase însă doar 1.400 de dolari.

Mă gândeam că va avea rezonanță în lume, cu oricine, dar, omule, oamenii sunt ciudați. Adică nimeni nu vine cu adevărat să ofere sprijin, mai ales sprijin financiar. Până acum mi-am cheltuit toți banii pe asta”, a declarat sculptorul, citează The Guardian. 

În ciuda piciorului rupt și a problemelor financiare, Furnari spune că nu crede cu adevărat că statuia ar fi blestemată.

Statuia nu este blestemată. Statuia este binecuvântată”, a spus el.

Furnari s-a declarat însă furios din cauza lipsei de sprijin financiar.

Din punct de vedere financiar, lucrurile sunt un coșmar total, absolut. (...) Oamenii sunt zgârciți, omule. Știți, oamenii vorbesc, vorbesc (...) și toată lumea este atât de zgârcită. Este dezgustător cât de zgârciți sunt”, a spus acesta, mai notează The Guardian. 

Sculptorul intenționează acum să amplaseze statuia, care are o înălțime de aproximativ 1,93 metri, în Times Square, pe 10 septembrie, la împlinirea unui an de la moartea lui Kirk. Furnari speră că expunerea îi va aduce mai multă atenție și îi va permite să recupereze cel puțin o parte din banii investiți.

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