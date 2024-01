Ce conține burgerul care vă ajută să slăbiți, potrivit unui instructor de fitness din Ploiești VIDEO

Dacă nu mai știți ce să mâncați ca să vă mențineți în formă, sau mai bine, chiar să slăbiți, aflați că un instructor de fitness din Ploiești a găsit, spune el, „rețeta perfectă”.

Leonard Chelboiu, instructor de fitness în Ploiești, vă propune o rețetă de burger de pui și ovăz, potrivit observatorulph.ro. Practic, pâinea este înlocuită cu un aluat din ovăz și sunt eliminate sosurile și cartofii prăjiți.

Ingrediente pentru preparatul din video:

– 150 gr ovăz

– 400 gr pulpe pui

– 2 ouă

– 120 gr iaurt grecesc 10%

– 25 gr brânza chedar

– castravete murat

– muștar fără zahar

– ardei gras

Valori nutriționale pentru un burger (Ingredientele din video): 64 gr. proteine, 60 gr. carbohidrați, 27 gr. grăsimi - 725 calori.

Ce să mănânci la cină dacă vrei să slăbești. Rețeta care se prepară din trei ingrediente simple

Când vine vorba despre pierderea în greutate, mulți se concentrează asupra micului-dejun. În mod surprinzător, cina poate deveni un aliat în acest parcurs. Masa de seară poate consta într-o rețetă simplă și delicioasă, compusă din trei ingrediente.

Destini Moody, dietetician sportiv, împărtășește secretul său pentru o cină delicioasă și sănătoasă care nu numai că potolește foamea, dar menține și silueta, notează site-ul Eat This, Not That.

Moody subliniază că pentru a pierde în greutate contează nu numai ce mâncăm, ci și momentul în care servim masa. Un studiu din 2022, publicat în Nutrition Research and Practice, sugerează că stabilirea unor ore regulate pentru cele trei mese principale pe zi - mic dejun, prânz și cină - poate contribui la succesul în ceea ce privește pierderea în greutate.

Mai mult, cercetările arată că persoanele care optează pentru un mic dejun consistent și o cină mai ușoară au mai mult succes în procesul de slăbire.