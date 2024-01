Ce să mănânci la cină dacă vrei să slăbești. Rețeta care se prepară din trei ingrediente simple

Când vine vorba despre pierderea în greutate, mulți se concentrează asupra micului-dejun. În mod surprinzător, cina poate deveni un aliat în aceast parcurs. Masa de seară poate consta într-o rețetă simplă și delicioasă, compusă din trei ingrediente.

Destini Moody, dietetician sportiv, împărtășește secretul său pentru o cină delicioasă și sănătoasă care nu numai că potolește foamea, dar menține și silueta, notează site-ul Eat This, Not That.

Moody subliniază că pentru a pierde în greutate contează nu numai ce mâncăm, ci și momentul în care servim masa. Un studiu din 2022, publicat în Nutrition Research and Practice, sugerează că stabilirea unor ore regulate pentru cele trei mese principale pe zi - mic dejun, prânz și cină - poate contribui la succesul în ceea ce privește pierderea în greutate.

Mai mult, cercetările arată că persoanele care optează pentru un mic dejun consistent și o cină mai ușoară au mai mult succes în procesul de slăbire.

Rețeta ideală pentru cină

Dieticianul a venit și cu o rețetă pentru cină: o salată delicioasă compusă din creveți, varză kale și linte

Ingrediente:

2 căni de varză kale (aproximativ 15 calorii)

200 grame de creveți fierți (aproximativ 144 de calorii)

½ cană de linte verde fiartă (aproximativ 338 de calorii)

Total calorii: aproximativ 497.

Mod de preparare:

Spălați și rupeți bine varza kale în bucăți mici, îndepărtând tulpinile dure.

Gătiți jumătatea de cană cană de linte verde în apă sau bulion până când se înmoaie, dar rămâne fermă. Apoi, scurgeți orice exces de lichid.

Dacă creveții nu sunt pre-gătiți, prăjiții într-o tigaie cu un strop de ulei de măsline, până când devin de culoare roz.

Într-un castron mare, combinați varza gătită, creveții gătiți și lintea verde, amestecând până se omogenizează uniform.

Pentru a adăuga mai mult volum și nutrienți, luați în considerare adăugarea de legume suplimentare la alegere.

Asezonați cu sare, piper și, opțional, ulei de măsline sau suc proaspăt de lămâie pentru un plus de aromă.

Această cină simplă și hrănitoare oferă un echilibru perfect între carbohidrați și proteine, împreună cu un conținut scăzut de calorii. Varza kale, bogată în fibre, combinată cu creveți și linte, oferă sațietate și nutrienți esențiali. Potrivit lui Moody, această salată este o opțiune sănătoasă pentru cei care își doresc să slăbească și să mențină o greutate sănătoasă.

Cum contribuie la scăderea în greutate

1. Este plină de fibre

„Sistemul digestiv nu poate descompune fibrele. Fibrele încetinesc digestia la fel ca proteinele, ceea ce prelungește senzația de foame. În plus, stomacul detectează cât de plin este, nu câte calorii consumi. Așadar, dacă adaugi volum la cină cu legume cu conținut scăzut de calorii precum varza kale și roșii, te poți simți sătul”, spune Moody.

Varza kale are un conținut mai mare de fibre decât alte salate, cum ar fi spanacul și salata verde, oferind 4 grame de fibre la o porție de 100 de grame. Combinată cu lintea, de asemenea plină de fibre (21 de grame- crudă/cană), această salată este o alegere satisfăcătoare și bogată în nutrienți, care poate susține obiectivele de scădere în greutate.

2. Este bogată în proteine

Esențială pentru repararea și întreținerea mușchilor, salata de creveți, kale și linte nu face compromisuri în ceea ce privește conținutul de proteine. Creveții și lintea oferă o sursă slabă de proteine, un macronutrient esențial. O cană de linte crudă oferă 47 de grame de proteine, în timp ce 100 de grame de creveți conțin 20 de grame.

Așadar, această salată bogată în proteine va oferi o senzație de sațietate și o abordare echilibrată și hrănitoare a pierderii în greutate.