search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Asociația Constructorilor de Automobile din România, cu jalba-n proțap la premier. Măsurile fiscale și stoparea Programului Rabla, principalele nemulțumiri

0
0
Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu reprezentanții Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

Premierul s-a întâlnit cu constructorii de automobile FOTO: Gov.ro
Premierul s-a întâlnit cu constructorii de automobile FOTO: Gov.ro

Reprezentanții industriei auto au prezentat luni premierului Ilie Bolojan o serie de probleme de ordin economic și social cu care se confruntă sectorul, în special în ceea ce privește impozitul minim pe cifra de afaceri, costul energiei electrice, programul Rabla, plafonarea prețului la energie, taxa de cogenerare, salarizarea angajaților și aplicarea Codului muncii.

Una dintre solicitările principale ale industriei a vizat eliminarea, începând cu anul 2026, a impozitului minim pe cifra de afaceri, considerat discriminatoriu, precum și conceperea bugetului pentru anul viitor fără includerea acestei taxe. Premierul și-a exprimat disponibilitatea de a analiza reducerea acestui impozit, în anumite condiții, subliniind însă că o astfel de măsură nu poate fi aplicată exclusiv industriei auto, ci trebuie să vizeze întreaga economie.

Un alt subiect important abordat a fost costul energiei electrice. În acest context, reprezentanții ACAROM au solicitat elaborarea unei foi de parcurs pentru diminuarea costurilor energiei în perioada 2026–2030. Premierul a explicat că reducerea prețurilor la energia electrică va fi posibilă pe măsură ce vor crește capacitățile de producție la nivel național.

Referitor la majorarea taxei de cogenerare, semnalată de industria auto, premierul a precizat că va solicita verificări pentru a clarifica contextul în care această taxă a fost majorată.

De asemenea, reprezentanții industriei auto au solicitat reluarea programului Rabla, având în vedere pierderile înregistrate în acest an ca urmare a limitării programului guvernamental. Aceștia au arătat că reducerea numărului de autovehicule finanțate prin program, de la 30.000 în 2024 la 19.000 în 2025, ar putea genera riscul pierderii a aproximativ 5.000 de locuri de muncă în această industrie.

”Premierul a explicat că programul Rabla va continua, însă la o intensitate semnificativ mai redusă, iar finanțarea acordată de stat va fi corelată cu nivelul producției naționale. Acesta a precizat că limitarea programului este determinată atât de faptul că România și-a îndeplinit indicatorii asumați prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și de constrângerile bugetare. Deciziile privind această schemă vor fi luate după adoptarea bugetului pe anul 2026, iar înainte de implementare vor fi discutate cu partenerii din industria auto”, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului.

Printre alte subiecte aduse în discuție s-au numărat scutirea de impozit pentru activitățile de cercetare din industria auto, modificarea Codului muncii, sprijinirea automatizării tehnologice în cazul întreprinderilor mari, susținerea programelor de recalificare a angajaților și salariul minim.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat, din partea ACAROM, directorul general Automobile Dacia, Mihai Bordeanu, directorul general Ford Otosan Craiova, Firat Elhuseyni, directorul general Grup Industrial de Componente (GIC) Pitești, Silviu Badea, directorul pentru afaceri publice, Renault Group România, Cristian Nevzoreanu, directorul pentru afaceri guvernamentale, Ford Otosan Craiova, Andreea Radu, administratorul și directorul juridic Bosch România, Alice Radu,  directorul general Schaeffler România și Europa de Sud-Est, Alexandru Blemovici, directorul general adjunct Rombat SA, Costel Trincă, secretarul general ACAROM, Adrian Sandu.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
digi24.ro
image
Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață își așteaptă vizitatorii
stirileprotv.ro
image
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
gandul.ro
image
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
mediafax.ro
image
”Nu mi-e frică de ei”. Gigi Becali crede că dacă FCSB bate Rapidul se luptă cu Craiova la titlu!
fanatik.ro
image
Rodica Stănoiu va fi exhumată de polițiștii și procurorii care fac cercetări pentru ucidere din culpă
libertatea.ro
image
Exil de lux în Rusia. Deși familia Assad trăiește izolată, fostul dictator sirian „îşi perfecţionează cunoştinţele de oftalmologie”
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
digisport.ro
image
Ministrul Muncii, anunț despre majorarea pensiilor: cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
stiripesurse.ro
image
Cele mai frumos decorate clădiri din București de Crăciun, în 2025. Unde sunt și cum arată fațadele luminate noaptea
antena3.ro
image
Tradiţia care se păstrează cu sfinţenie într-o comună din Bistriţa-Năsăud: "A reînviat obiceiul acesta"
observatornews.ro
image
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Ce ajutoare primesc persoanele cu handicap: lista beneficiilor şi facilităţilor
playtech.ro
image
Dinamo face 4 transferuri în perioada de mercato: trei sunt fundași! „E scenariul ideal”. Ce se întâmplă cu Boateng? Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
digisport.ro
image
Judecătorul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul "Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților
stiripesurse.ro
image
Atenție, informații cu puternic IMPACT EMOȚIONAL! Faimoșii soți au fost uciși cu SÂNGE RECE în propriul lor apartament! Fiul lor ar fi fost cel care i-a înjunghiat
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat că se confuntă cu probleme de sănătate! Daniel Pancu, dezvăluiri neașteptate după revederea cu antrenorul: „Am fost surprins…”
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Rodica Stănoiu, deshumată astăzi! Trupul său a fost dus la INML! Suspiciunile extrem de grave ale procurorilor!
romaniatv.net
image
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Procurorii au deschis dosar de moarte suspectă
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Strigătele de disperare ale lui Dani Cek și ale Părintelui Lungu: „Azi-noapte nu am dormit. Nu am închis un ochi”
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Carmen Harra, previziuni pentru 2026: „O rază de lumină” În ce culori se îmbracă de Revelion?
click.ro
FotoJet Kate (7) jpg
Ți se rupe inima! Cât de mult a afectat-o pe Prințesa Kate lupta personală cu cancerul. Nu poate uita
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”

OK! Magazine

image
Ți se rupe inima! Cât de mult a afectat-o pe Prințesa Kate lupta personală cu cancerul. Nu poate uita

Click! Pentru femei

image
„Singur acasă” împlinește 35 de ani! Secrete de la filmările celui mai emblematic film de Crăciun

Click! Sănătate

image
Așa poți cultiva avocado acasă!