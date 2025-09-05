Țeavă de gaz, spartă de „Dorel” la Ploiești. Pe cine au anunțat muncitorii, în loc să sune la 112

O echipă de muncitori care lucrează la racordarea unui imobil la reţelele de utilităţi a rupt, vineri, o ţeavă de gaz în cartierul Mihai Bravu din Ploieşti. În loc să sune la 112, muncitorii au anunţat distribuitorul de gaz.

Incidentul s-a produs vineri, în jurul orei 11:40, la intersecţia dintre străzile Tunari şi Roşiori din Ploieşti.

Muncitorii unei firme care racordează la utilităţi un bloc construit pe strada Mihai Bravu au rupt ţeava care alimentează cu gaze zona, gazul fiind emanat cu putere, iar mirosul simţindu-se la distanţe considerabile, scrie News.

În loc să sune la 112, muncitorii au rămas în zonă, locuitorii de pe stradă fiind cei care au anunţat autorităţile.

Zona a fost izolată, pentru a fi eliminat pericolul de explozie.

Reprezentantul echipei de muncitori a afirmat că „a respectat procedura” în acest caz.