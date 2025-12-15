search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rabla Auto 2025. Când începe noua sesiune de înscrieri pentru persoanele fizice

0
0
Publicat:

O nouă sesiune de înscrieri pentru persoanele fizice care nu au reușit până acum să se înscrie în Programul Rabla Auto 2025 va fi lansată marți, 16 decembrie 2025, potrivit Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

Mașini casate
O nouă sesiune de înscrieri Rabla auto pentru persoanele fizice începe marți. Foto arhivă

Înscrierile încep marți, 16 decembrie, ora 10.00 și țin până pe 31 decembrie 2025, ora 23.59 sau până la epuizarea fondurilor disponibile puse la dispoziție, a anunțat AFM.

Cererea de finanțare rămâne activă și este disponibilă în aplicația informatică.

Bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din dosarele respinse, precum și din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți în ghidul de finanțare, după cum urmează:

  • 22.264.000 lei pentru achiziția de autovehicule noi cu motorizare termică;
  • 14.510.000 lei pentru achiziția de autovehicule electrice noi.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea:

  • 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
  • 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice;
  • 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;
  • 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

„La finalizarea procesului de înscriere în program a solicitantului, persoană fizică, aplicaţia generează automat un număr de înregistrare şi rezervă valoarea ecotichetelor solicitate, în limita bugetului disponibil”, precizează AFM.

În termen de 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitantul completează seria de şasiu a autovehiculului uzat şi încarcă în aplicaţie documentele prevăzute în ghidul de finanțare. De asemenea, în termen de maximum 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitanţii sunt obligaţi să selecteze un producător validat, prin intermediul aplicaţiei.

Informații detaliate privind înscrierea în program și documentele necesare sunt disponibile pe site-ul oficial al instituției - https://www.afm.ro/rabla_auto_pf_ghid_finantare.php.  

Amintim că, la 6 noiembrie 2025, bugetul Rabla auto pentru persoane fizice a fost epuizat în proporție de 80% în primele patru ore de la lansare, semn al interesului ridicat manifestat de persoanele fizice pentru achiziția de autovehicule mai puțin poluante.

Sesiunea  a beneficiat de un buget suplimentar de 55 de milioane de lei pentru susținerea achiziției de autovehicule noi cu motoare termice și hibride. Bugetul redistribuit este alcătuit din fondurile neutilizate destinate autovehiculelor electrice, la care s-au adăugat și sumele disponibile ca urmare a analizei cererilor neeligibile depuse în prima fază a sesiunii.  

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
digi24.ro
image
Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață își așteaptă vizitatorii
stirileprotv.ro
image
Zi excepțională pentru o zodie de foc. Astrele aduc noroc, bani și iubire pentru nativii născuți sub acest semn
gandul.ro
image
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
mediafax.ro
image
Dinamo face 4 transferuri în perioada de mercato: trei sunt fundași! „E scenariul ideal”. Ce se întâmplă cu Boateng? Exclusiv
fanatik.ro
image
Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre cum a plănuit să-și contrazică șefele de la CAB și să confirme acuzațiile din documentarul Recorder: „Ăștia fac ca Ceaușescu”
libertatea.ro
image
Exil de lux în Rusia. Deși familia Assad trăiește izolată, fostul dictator sirian „îşi perfecţionează cunoştinţele de oftalmologie”
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
digisport.ro
image
Ministrul Muncii, anunț despre majorarea pensiilor: cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
stiripesurse.ro
image
Un bunic a lăsat moștenire nepoților o monedă. Acum s-a descoperit că era extrem de rară și au vândut-o cu 6 milioane de dolari
antena3.ro
image
Tradiţia care se păstrează cu sfinţenie într-o comună din Bistriţa-Năsăud: "A reînviat obiceiul acesta"
observatornews.ro
image
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Ce salariu are un ofițer de poliție debutant: venitul poate fi unul frumos
playtech.ro
image
Primul 11 al FCSB cu Unirea Slobozia: cu Lixandru, fără Miculescu. Cine joacă număr 9. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
digisport.ro
image
Judecătorul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul "Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților
stiripesurse.ro
image
Atenție, informații cu puternic IMPACT EMOȚIONAL! Faimoșii soți au fost uciși cu SÂNGE RECE în propriul lor apartament! Fiul lor ar fi fost cel care i-a înjunghiat
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Rodica Stănoiu, deshumată astăzi! Trupul său a fost dus la INML! Suspiciunile extrem de grave ale procurorilor!
romaniatv.net
image
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Procurorii au deschis dosar de moarte suspectă
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Strigătele de disperare ale lui Dani Cek și ale Părintelui Lungu: „Azi-noapte nu am dormit. Nu am închis un ochi”
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Carmen Harra, previziuni pentru 2026: „O rază de lumină” În ce culori se îmbracă de Revelion?
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Îngroziți și întristați! Mesajul transmis de Prințul și Prințesa de Wales. Ce i-a îndurerat peste măsură pe William și Kate
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”

OK! Magazine

image
Îngroziți și întristați! Mesajul transmis de Prințul și Prințesa de Wales. Ce i-a îndurerat peste măsură pe William și Kate

Click! Pentru femei

image
„Singur acasă” împlinește 35 de ani! Secrete de la filmările celui mai emblematic film de Crăciun

Click! Sănătate

image
Așa poți cultiva avocado acasă!