Rabla Auto 2025. Când începe noua sesiune de înscrieri pentru persoanele fizice

O nouă sesiune de înscrieri pentru persoanele fizice care nu au reușit până acum să se înscrie în Programul Rabla Auto 2025 va fi lansată marți, 16 decembrie 2025, potrivit Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

Înscrierile încep marți, 16 decembrie, ora 10.00 și țin până pe 31 decembrie 2025, ora 23.59 sau până la epuizarea fondurilor disponibile puse la dispoziție, a anunțat AFM.

Cererea de finanțare rămâne activă și este disponibilă în aplicația informatică.

Bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din dosarele respinse, precum și din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți în ghidul de finanțare, după cum urmează:

22.264.000 lei pentru achiziția de autovehicule noi cu motorizare termică;

14.510.000 lei pentru achiziția de autovehicule electrice noi.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea:

18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

„La finalizarea procesului de înscriere în program a solicitantului, persoană fizică, aplicaţia generează automat un număr de înregistrare şi rezervă valoarea ecotichetelor solicitate, în limita bugetului disponibil”, precizează AFM.

În termen de 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitantul completează seria de şasiu a autovehiculului uzat şi încarcă în aplicaţie documentele prevăzute în ghidul de finanțare. De asemenea, în termen de maximum 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitanţii sunt obligaţi să selecteze un producător validat, prin intermediul aplicaţiei.

Informații detaliate privind înscrierea în program și documentele necesare sunt disponibile pe site-ul oficial al instituției - https://www.afm.ro/rabla_auto_pf_ghid_finantare.php.

Amintim că, la 6 noiembrie 2025, bugetul Rabla auto pentru persoane fizice a fost epuizat în proporție de 80% în primele patru ore de la lansare, semn al interesului ridicat manifestat de persoanele fizice pentru achiziția de autovehicule mai puțin poluante.

Sesiunea a beneficiat de un buget suplimentar de 55 de milioane de lei pentru susținerea achiziției de autovehicule noi cu motoare termice și hibride. Bugetul redistribuit este alcătuit din fondurile neutilizate destinate autovehiculelor electrice, la care s-au adăugat și sumele disponibile ca urmare a analizei cererilor neeligibile depuse în prima fază a sesiunii.