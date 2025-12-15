search
Luni, 15 Decembrie 2025
Georgia Meloni, despre noua strategie de securitate a SUA și ajutorul pentru Ucraina: „Bună dimineața, Europa!"

Publicat:

Giorgia Meloni a caracterizat noua strategie de securitate națională a președintelui american Donald Trump drept un semnal de trezire pentru Europa, minimizând în același timp tensiunile din cadrul guvernului său și reafirmând sprijinul Italiei pentru Ucraina, relatează Bloomberg.

„Vrem o Italie loială partenerilor săi, dar care nu este supusă nimănui”, a declarat premierul italian într-un discurs amplu la un eveniment al partidului, duminică, la Roma.

„Este motivul pentru care am fost alături de Ucraina încă din prima zi. Și este motivul pentru care vom continua să facem asta - prin prisma unui sentiment de dreptate, dar mai ales pentru a apăra interesul și securitatea noastră națională.”

Vorbind la Atreju, un festival organizat de partidul său, Frații Italiei, premierul italian a subliniat că strategia lui Trump, care i-a zdruncinat pe liderii europeni, evidențiază intenția Washingtonului de a se retrage de pe continent și de a forța Europa să își consolideze propria apărare.

În documentul strategic publicat săptămâna trecută, Trump a pus pe seama politicilor Uniunii Europene o predispoziție a Europei spre „ștergerea civilizației”, spunând că acestea amenință chiar să cultive „rezistență” pe continent și punând la îndoială faptul că țările europene vor rămâne aliați NATO dezirabili în viitor.

„S-a creat îngrijorare pentru că Donald Trump a spus, mai clar decât predecesorii săi, că SUA intenționează să se retragă de bătrânul continent și că europenii ar trebui să se organizeze pentru a se apăra singuri”, a spus Meloni în discursul său de o oră.

„Ce pot să spun este: bună dimineața, Europa! Bună dimineața”, a adăugat Meloni. „Ne-am externalizat securitatea către SUA timp de 80 de ani, crezând că această zi nu va veni niciodată. Dar, cel mai important, pretinzând că este gratuit.”

În același timp, Europa nu ar trebui să se resemneze „cu ideea că Europa este portretizată ca un pahiderm inutil”, a spus Meloni. „Europa este o civilizație vie care nu cere permisiunea de a exista, nici măcar de la instituțiile care o guvernează”.

„Libertatea are un preț”, a punctat ea, adăugând că partidul ei „a preferat întotdeauna o libertate costisitoare unei supuneri și mai scumpe, dar aparent confortabile”.

Problema ajutorului pentru Ucraina

Meloni, care va trebui să se confrunte cu alegeri generale până în 2027, a insistat, de asemenea, că coaliția sa rămâne unită în ciuda disputelor privind continuarea trimiterii de ajutoare către Ucraina.

Coaliția, care cuprinde partidele de centru-dreapta Forza Italia și Liga populistă, va rămâne la putere până la sfârșitul legislaturii, a spus ea.

„Mulți speră că dezbaterea dintre partidele guvernamentale va degenera și va trimite guvernul acasă. Dar ceva îmi spune că asta nu se va întâmpla.”

Premierul italian, care a venit la putere la sfârșitul anului 2022 și a condus unul dintre cele mai longevive guverne din Italia, câștigând favoarea piețelor financiare și a agențiilor de rating, a minimalizat recentele victorii ale opoziției în două alegeri regionale.

Unii observatori au sugerat că acesta este un semn timpuriu că s-ar putea confrunta cu dificultăți în a păstra o majoritate în camera superioară a parlamentului în momentul când vor fi convocate alegeri generale. Aliații lui Meloni au luat în calcul modificarea legii electorale pentru a reduce șansele opoziției, a relatat Bloomberg.

Opoziția „speră ca majoritatea să facă implozie, pentru că așa a fost întotdeauna pentru ei”, a spus ea. „În coaliția noastră, dezbatem pentru a găsi un teren comun, lucru pe care l-am și făcut întotdeauna.”

Meloni a promis că va continua o reformă pentru a consolida puterile prim-ministrului și i-a îndemnat pe italieni să se concentreze asupra substanței unui viitor referendum privind reforma sistemului judiciar.

Un referendum similar l-a costat pe fostul lider Matteo Renzi funcția de premier în 2016, după ce acesta a făcut campanie în favoarea unor modificări constituționale care nu au reușit să obțină aprobarea alegătorilor.

