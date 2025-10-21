search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
Bărbatul rănit în explozia de la Rafinăria Lukoil Ploiești este angajat al firmei contractante

Reprezentanții Rafinăriei Lukoil din Ploieşti au venit, marți, cu precizări în urma exploziei care a avut loc luni, 20 octombrie. Potrivit acestora, bărbatul rănit în timpul deflagrației este angajat al unei firme contractante.

Explozia a avut loc luni FOTO Rafinaria Petrotel-Lukoil / Facebook
Explozia a avut loc luni FOTO Rafinaria Petrotel-Lukoil / Facebook

"În data de 20 octombrie 2025, la ora 11:30, pe teritoriul rafinăriei PETROTEL-LUKOIL S.A., aflată în prezent în Revizie Capitală, a avut loc un incident în timpul lucrărilor efectuate de angajații societății contractante Felbermayer S.R.L. Evenimentul a constat într-o explozie locală în sistemul industrial de canalizare, care a dus la aruncarea capacului unui canal", au transmis reprezentanții rafinăriei într-un comunicat pe pagina sa de Facebook.

Ei au transmis totodată că bărbatul este în stare stabilă, dar şi că explozia nu a avut impact asupra mediului.

"În urma incidentului, un angajat al firmei contractante a fost rănit. Acesta a fost transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență Prahova, fiind conștient și în stare stabilă, pentru examinare și asistență medicală de specialitate. Echipele de intervenție și responsabilii de siguranță din cadrul rafinăriei au acționat imediat, fiind luate măsuri pentru prevenirea oricărei situații similare și pentru investigarea cauzelor incidentului. Conform datelor preliminare, nu s-au înregistrat daune asupra mediului și nici impact asupra instalațiilor tehnologice sau activității rafinăriei", se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, Petrotel-Lukoil SA colaborează cu autoritățile competente pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs evenimentul. "Starea persoanei rănite este stabilă, aceasta fiind în afara oricărui pericol", au mai transmis.

Precizările vin după ce o explozie puternică s-a produs luni, 20 octombrie, la rafinăria Lukoil din Ploiești, în timpul unor lucrări de revizie. Deflagrația, care nu a fost urmată de incendiu, a rănit un bărbat de 57 de ani, aruncat de suflu într-un canal de colectare. Victima a fost transportată de urgență la spital.

Ploieşti

