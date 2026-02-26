Adolescentă de 15 ani, bătută și înțepată cu un briceag de o colegă, la instigarea fostului iubit, într-un parc din Ploiești. Agresorii au fost reţinuţi

O adolescentă de 15 ani a fost transportată la spital după ce a fost lovită și înțepată cu un briceag de o colegă de aceeași vârstă, într-un parc din centrul Ploieștiului. Agresiunea a fost premeditată de fostul iubit al victimei, care i-a dat briceagul agresoarei și a asistat la atac.

Scene violente marți, 24 februarie, în Parcul „Nichita Stănescu” din centrul municipiului Ploiești, unde o adolescentă de 15 ani a fost lovită și înțepată cu un briceag de o colegă de aceeași vârstă. Incidentul a fost premeditat și, potrivit anchetei, totul ar fi pornit de la un băiat. Fostul iubit al victimei, un băiat de 16 ani, i-ar fi dat întâlnirea adolescentei agresate în parc, fără a menţiona, însă, că va veni însoţit de o altă fată, cu care, de asemenea, a avut o relaţie sentimentală, potrivit presei locale.

Mai mult, atunci când cele două fete s-au încăierat, nu doar că nu le-a despărţit, ci i-a oferit agresoarei briceagul cu care aceasta şi-a înjunghiat colega de liceu.

Polițiștii din Ploiești au intervenit după apelul victimei la 112, iar un echipaj medical din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Prahova a transportat adolescenta la spital pentru îngrijiri.

„În urma intervenţiei de urgenţă, la faţa locului s-au deplasat echipaje de poliţie şi un echipaj medical din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Prahova, care a transportat persoana vătămată la o unitate medicală din municipiul Ploieşti pentru acordarea de îngrijirilor de specialitate.

În cadrul verificărilor efectuate cu operativitate de poliţişti, s-a stabilit faptul că incidentul s-a produs în municipiul Ploieşti, în parcul Nichita Stănescu, pe fondul unei acţiuni premeditate, de către o minoră de 15 ani, în contextul unor neînţelegeri de natură personală.

Din cercetări a reieşit că, în timpul altercaţiei, minora de 15 ani ar fi agresat-o fizic pe cealaltă şi ulterior ar fi folosit un obiect tăietor-înţepător, provocând leziuni. De asemenea, în cauză este cercetat şi un tânăr de 16 ani, sub aspectul complicităţii la comiterea faptei, care i-ar fi înmânat persoanei suspecte un briceag şi care ar fi asistat la actele de violenţă asupra persoanei vătămate”, au transmis, joi, 26 februarie, reprezentanţii Poliţiei Prahova.

Surse judiciare au precizat că toți cei trei adolescenți sunt elevi ai Colegiului Economic din Ploiești. Cele două fete sunt în clasa a IX-a, în clase diferite, iar băiatul de 16 ani este elev în clasa a X-a la aceeași unitate de învățământ.

Ancheta a arătat că băiatul a avut anterior o relație de aproximativ patru ani cu fata care a folosit briceagul. După despărțirea de aceasta, el a început o relație cu victima, relaţie care s-a încheiat ulterior. Din dorința de răzbunare, adolescentul și fosta sa iubită au pus la cale atacul: băiatul i-a dat briceagul fetei și a instigat-o să o agreseze pe colega sa, în timp ce el a asistat la întreaga scenă.

Polițiștii au dispus efectuarea unei expertize medico-legale pentru victimă, precum și a unei expertize medico-legale psihiatrice pentru agresoare, stabilindu-se că aceasta avea discernământ la momentul comiterii faptei.

„În baza materialului probator administrat, faţă de cei doi minori a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, aceştia fiind ulterior prezentaţi unităţii de parchet competente, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun”, precizează Poliţia.