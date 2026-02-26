SUA au prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor externe ale Lukoil până la 1 aprilie

Statele Unite au încetinit procedurile pentru vânzarea activelor internaţionale ale gigantului petrolier rus Lukoil, cu scopul de a le folosi drept monedă de schimb în negocierile de pace din Ucraina, au declarat pentru Reuters patru surse din apropierea discuţiilor.

Compania Lukoil a fost inclusă pe lista entităţilor sancţionate de SUA în luna octombrie 2025. Această mişcare a forţat gigantul petrolier rus să îşi vândă activele din străinătate. În conformitate cu sancţiunile americane, Lukoil are termen limită până pe 28 februarie 2026 pentru a-şi vinde activele din străinătate.

Joi, Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA va anunţa că a prelungit termenul limită, din 28 februarie până la 1 aprilie, pentru încheierea acordurilor de vânzare a activelor externe ale Lukoil, arată un document OFAC consultat de Reuters.

Oficialii guvernamentali americani, ruşi şi ucraineni nu au făcut niciun progres în discuţiile de la Geneva, Abu Dhabi şi Miami din ultimele săptămâni pentru a negocia un acord de pace în Ucraina. Aceste discuţii au inclus şi sancţiunile SUA care vizează principalul producător de petrol al Rusiei, compania de stat Rosneft, precum şi al doilea mare producător Lukoil, potrivit surselor citate de Reuters.

Următoarea rundă de discuţii dintre SUA, Rusia şi Ucraina este programată să aibă loc în luna martie.

OFAC a prelungit deja de trei ori termenul limită pentru ca potenţialii cumpărători să negocieze cu Lukoil pentru activele sale din străinătate, evaluate la 22 de miliarde de dolari, de când Washingtonul a impus sancţiuni celor două companii petroliere ruseşti, în octombrie anul trecut.

Sancţiunile au forţat vânzarea portofoliului internaţional al Lukoil, care include câmpuri petroliere, rafinării şi benzinării din Irak până în Finlanda. Vânzarea activelor Lukoil a atras interesul a peste zece ofertanţi, de la gigantul petrolier american ExxonMobil şi până la fostul proprietar al Pornhub.

OFAC s-a ocupat de vânzarea activelor Lukoil, dar recent procedurile au fost extinse pentru a include o serie de înalţi oficiali de la Casa Albă, Trezorerie şi Departamentul de Stat, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, fiind implicat mai direct, potrivit surselor citate de Reuters.

La începutul acestei luni, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că serviciile sale de informaţii i-au spus că trimisul rus Kirill Dmitriev a propus administraţiei Trump un acord economic evaluat la 12.000 miliarde de dolari. Acest acord include şi active Lukoil, ceea ce ar putea complica şi mai mult o vânzare, potrivit unei surse din apropierea acestui dosar.

Mai multe companii au semnat acorduri cu Lukoil, inclusiv fondul american Carlyle Group, firma Midad Energy din Arabia Saudită şi miliardarul american Todd Boehly, care lucrează cu banca de investiţii Xtellus Partners şi fondul Alliance Investment Partners. De asemenea, un parteneriat între grupul petrolier Chevron şi fondul Quantum Capital Group poartă discuţii cu privire la activele Lukoil, dar nu s-a ajuns încă la un acord cu privire la termeni.

Oficial, la finele lunii ianuarie, Lukoil a anunţat că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care regrupează activele din străinatate ale companiei, către fondul american de private equity Carlyle Group. Acordul nu include activele din Kazahstan, a precizat producătorul rus de energie într-un comunicat. Lukoil a adăugat că tranzacţia este supusă aprobărilor de reglementare şi că în paralel continuă discuţiile cu alţi potenţiali cumpărători.

În România, Lukoil deţine rafinăria Petrotel şi comercializează carburanţi printr-o reţea de 300 de staţii de distribuţie.