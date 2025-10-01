Vindea mașini și păstra banii pentru el: un director de vânzări din Argeș, cercetat pentru un prejudiciu de 130.000 de euro

Un director de vânzări din Argeș este acuzat că a delapidat peste 660.000 de lei din vânzarea unor autoturisme, falsificând documente și încasând bani fără a-i preda firmei la care lucra.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Argeș, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești, au descins miercuri, 1 octombrie, în trei locații din județul Argeş, într-un dosar complex de delapidare, gestiune frauduloasă și fals în înscrisuri.

Din anchetă a rezultat că un bărbat, director de vânzări la o societate care se ocupă cu comercializarea de autoturisme, ar fi pus la punct un mecanism prin care a prejudiciat angajatorul cu sume uriașe. Acesta ar fi încasat în numerar contravaloarea mai multor mașini, le-ar fi livrat clienților, dar nu ar fi depus banii nici în casieria firmei, nici în conturile oficiale. Prejudiciul estimat doar din această practică depășește 660.000 de lei, echivalentul a circa 132.000 de euro.

Facturi falsificate și vânzări sub preț

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, bărbatul este acuzat şi că ar fi vândut un autoturism sub prețul de achiziție, provocând un prejudiciu suplimentar de 6.560 de lei. În alte situații, anchetatorii susțin că a falsificat facturi proforma, pe care le prezenta clienților ca facturi finale, documente pe care aceștia le foloseau pentru înmatricularea mașinilor.

Pe numele directorului de vânzări a fost emis un mandat de aducere, astfel că el a fost condus la audieri la sediul Poliției Argeș.

Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor piteșteni pentru stabilirea întregii activități infracționale, dar și pentru recuperarea prejudiciului și aplicarea măsurilor legale.