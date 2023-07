Un Trabant abandonat a fost transformat în „Bucșă”, personajul din filmul de animație „Cars” VIDEO/ FOTO

Un inginer auto a transformat un Trabant abandonat în „Bucșă”, unul dintre personajele din filmul de animație „Cars” - „Mașini”. Proiectul a fost făcut din materiale reciclate, iar vehiculul este favoritul copiilor.

„Bucșă”, varianta de Arge, este creația lui Cătălin Răpițeanu, în vârstă de 55 de ani, inginer de diagnosticare la reprezentanța unei cunoscute firme germane de autovehicule. I-a plăcut foarte mult personajul, dar îi trebuia o mașină care să se potrivească. După mai multe căutări a ales un Trabant din anul 1987.

„Știam filmul și mi s-a părut personajul aparte. Inițial, am vrut un Ford Transit, modelul vechi, dar nu l-am găsit. Cum și Trabantul se apropia ca formă de Bucșă, am decis să îl fac pe acesta”, mărturisește inginerul.

Pasionat de mașini din tinerețe, inginerul a început proiectul în anul 2018, iar într-o săptămână a fost gata cu el.

„Ideea am avut-o de mai mult timp, dar nu am avut materia primă. Am găsit mașina la cineva în curte, abandonată, stătea de vreo 4-5 ani și nu făcea nimic cu ea. Am cumpărat-o, iar într-o singură săptămână de hei-rup am și făcut-o. De luni dimineață până vineri noaptea a fost gata. Iar sâmbătă dimineața a fost prezentată la Retromobil Curtea de Argeș, în 2018”, spune Cătălin Răpițeanu.

Proiectul său are numele de „Bucșă”, după personajul din desenele animate „Mașini”.

A fost studiat până la ultima zgârietură

Trabantul „Bucșă” a fost făcut, cu mici excepții, din materiale reciclate, dar a fost lucrat cu minuțiozitate. „A fost studiat până la ultima piuliță, fiecare zgârietură”, mai spune inginerul.

La fel ca adevăratul personaj, mașina nu are capotă și îi lipsește farul stâng, dar are cârlig, braț și girofar, toate fiind funcționale.

„Având ideea în cap, mi-am dat seama cum pot să îl fac. Am găsit tot felul de accesorii. Sunt foarte multe piese recuperate, sunt multe chestii aruncate de alții. Are cârlig și braț. Nu lipsește nici girofarul. Absolut totul e funcțional”, a adăugat proprietarul vehiculului.

Mașina este funcțională, dar din cauza modului în care a fost construită nu se poate circula cu ea pe stradă.

„Are motorul lui original, un motor în doi timpi, cu doi cilindri. Filtrul de aer este modificat, sunt două farfurii de ghiveci, puse pentru a imita acel filtru de aer original al americanilor. Este un suport de cosmeticale, tăiat în două, ca să pot să îi fac dinții. Sunt cutii de diluant puse ca să semene cu roata de camion. Lipsește farul și capota pentru că așa este personajul”, spune, zâmbind, inginerul.

„Bucșă” a fost realizat pe parcursul anului 2018, iar de atunci participă la diverse evenimente, în special cele dedicate copiilor. „Este o nebunie pentru copii, chiar și pentru adulți. Plăcerea cea mai mare a mea este să văd zâmbetul unui copil mai ales atunci când recunoaște personajul”, mai povestește inginerul.

Ultimul eveniment la care a luat parte a fost Student Auto Show, organizat de Universitatea din Pitești, în perioada 7-9 iulie. Cătălin Răpițeanu a participat la eveniment în calitate de fost student al Facultăţii de Mecanică și Tehnologie.

Are și un trabant înscris la Retromobil

Bucșă nu este singurul său proiect. Inginerul Cătălin Răpițeanu mai are încă un Trabant, fabricat în anul 1984, pe care l-a înscris la Retromobil Club România. Are toate piesele originale și arată impecabil.

„Am muncit trei ani la el. L-am făcut de la cap la cap. Absolut totul este original. A fost revopsit și am refăcut aproape în totalitate interiorul. Am căutat componente de aceeași vârstă cu mașina. Radioul e chiar mai vechi cu un an decât el”, spune proprietarul.