Primar din Gorj, acuzat de un localnic că l-a snopit în bătaie. „M-a amenințat, așa cum e în campanie“

Cosmin Băban, primarul comunei Mușetești, din județul Gorj, este acuzat de un localnic că l-a bătut, iar edilul are acum dosar penal pentru lovire și alte violențe.

Incidentul a avut loc în noaptea de 17 spre 18 martie 2024, pe raza localității Mușetești.

„În noaptea de 17 martie, polițiști din cadrul Poliției Orașului Bumbești-Jiu au fost sesizaţi prin apelul 112 de un bărbat, de 50 de ani, din comuna Mușetești, despre faptul că ar fi fost agresat fizic de un localnic, de 51 de ani, în timp ce se afla, împreună cu alți doi bărbați, în zona Pepinierei Grui. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violențe”, conform Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj.

Primar: „Eu nu lovesc niciodată“

Cosmin Băban, primarul comunei Mușetești, spune că nu l-a agresat pe localnic cu care are un conflict mai vechi: „Nu l-am lovit. Eu nu lovesc niciodată. Ce dosar penal, dacă nu am lovit pe nimeni? M-a amenințat, așa cum e în campanie. Am avut doar un schimb de replici. Dânsul e contracandidat sau nu știu ce vrea să facă. Nu sunt sigur că va candida, dar este împotriva mea și îmi aduce tot felul de jigniri. M-a înjurat și m-a făcut în toate felurile“.

Scandal cu demisii la Primăria Mușetești

În urmă cu aproximativ un an, la Primăria Mușetești a avut loc un mare scandal, după ce viceprimarul PSD de la Mușetești, Matei Turbăceanu, a demisionat din funcție după mai multe conflicte cu primarul social-democrat Cosmin Băban.

Potrivit presei locale, o dată cu viceprimarul a demisionat și șoferul primarului, Lușu Pîrlea. Cu câteva zile în urmă, și-au înaintat demisiile și administratorul societății de apă Claudiu Teodorescu și cei doi salariați, aceștia aflându-se în preaviz.

Toți cei enumerați ar fi intrat în conflict cu șeful administrației locale.

În ultimii doi ani, patru administratori ai societății Apă Sădișor, societatea Consiliului Local Mușetești, au demisionat din funcție.