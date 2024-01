Tainele scrisului frumos, predate de o fostă profesoară din Argeș. „Scrisul de mână este amprentă digitală, nu va dispărea“ FOTO

În era digitală, Lucreția Picui, o fostă profesoară din Argeș, îi învață pe copii, dar și pe adulți, taina scrisului frumos. Aceasta este inițiatoarea primelor cursuri de caligrafie din județ.

Pe 23 ianuarie se sărbătorește Ziua internațională a scrisului de mână, prin care suntem încurajați să punem pixul pe hârtie și să ne scriem gândurile. În era tehnologiei, este important să ne amintim de arta caligrafiei.

Lucreția Picui (68 de ani) este inițiatoarea primelor cursuri de caligrafie din județul Argeș. Din 2014 până în 2018 a desfășurat cursuri la Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu“ Argeș, unde a lucrat ca bibliotecară la Secția Colecții Speciale.

După ce a ieșit la pensie, a continuat să țină acasă cursuri de caligrafie, benevol, pentru cei interesați, iar la invitația foștilor săi cursanți, o parte dintre ei profesori, participă la diferite unități de învățământ din Argeș unde le oferă copiilor lecții de caligrafie și legătorie manuală de carte.

Așa s-a întâmplat și în decembrie 2023, când elevii de la clasele I-IV de la Școala Gimnazială Cotmeana au aflat povestea scrierii și a instrumentelor de scris, dar si povestea cărții legate manual. Timp de trei zile, Lucreția Picui a oferit elevilor demonstrații de caligrafie, iar cei mici au trăit satisfacțiile scrisului frumos și bucuria realizării unui caiet legat de mânuțele lor.

„Este o activitate benefică pentru copii, pentru că ei nu mai știu să scrie, nu mai pot să scrie. Toate abilitățile lor sunt reduse la tastatura calculatorului și a telefonului și atunci își pierd din mobilitate, din atenție“, spune Lucreția Picui, căreia prietenii îi spun Luminița sau „dăscălița Luminița“.

Ea spune despre caligrafie că este „arta de a scrie frumos, arta de a transmite informații, nu numai tehnic, dar și emoțional; transmitem astfel arta pe care o avem în sufletul nostru și celorlalți“.

Scrisul frumos, pentru toate vârstele

I-a plăcut să scrie frumos de mică, acest lucru fiindu-i transmis atât de către părinți, cât și de către profesorii săi din școala generală. De fapt, clasa sa a făcut parte dintr-un experiment unic în țară, cu profesor diferit la fiecare materie predată.

„Eu am făcut în școală Caligrafie. Când am început școala primară, am făcut parte dintr-un experiment național realizat de Universitatea din București. Acest experiment consta în faptul ca la fiecare materie să avem câte un profesor. Făceam câte o oră pe săptămână de caligrafie, în afara orelor de scriere, de citire, de română, de matematică, iar trecerea de la clasa a IV-a la clasa a V-a a fost foarte ușoară“, își amintește aceasta.

Și-a urmat pasiunea și a devenit profesoară de Limba română. Pentru că avea foarte mult de mers pentru a ajunge la școală, a fost nevoită să renunțe la învățământ. Din anul 1988 s-a angajat la Biblioteca Județeană Argeș, iar din anul 1990 și-a desfășurat activitatea în cadrul Secției Colecții speciale, devenind expert în carte veche.

A fost fascinată de volumele din colecție, iar acest lucru a apropiat-o și mai mult de caligrafie: „Lucrările cu atâtea cărți frumoase, cu atâtea cărți importante, cu manuscrise, cu caligrafii deosebite m-au fascinat, m-au atras foarte mult și m-au făcut într-un fel și curioasă. Am vrut să văd cum se scria, să văd ce cerneluri se foloseau, ce materiale, ce suport de scris aveau“.

A început să studieze și astfel a ajuns să lege prietenii cu mai mulți caligrafi din Europa, făcând schimb de informații cu aceștia. După ce s-a perfecționat, a înființat în 2014 la Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu“ primele cursuri de caligrafie din județ. „Pe lângă cărțile și manuscrisele vechi pe care eu le prezentam și le explicam, am zis să fac ceva nou, ceva ce nu s-a făcut în oraș. Am făcut acest curs de caligrafie nu numai cu copii, dar și cu adulți“, spune fosta profesoară.

Au venit la cursuri nepoți cu bunici, elevi, bibliotecari, învățători, profesori. „Am avut și o fetiță în vârstă de 7 ani care a venit împreună cu bunicul ei de 70 de ani. Veneau părinți cu copii ca să le corectez scrisul de mână“, povestește ea.

Caligrafia, o știință

Pentru a avea un scris frumos, trebuie să ții cont de mai mulți pași, iar cei mai importanţi sunt poziția corpului, așezarea la masă, modul în care ții stiloul.

„Cel care scrie trebuie să stea cu spatele drept, pentru că în timpul scrisului capul se apleacă puțin peste centrul de greutate al corpului și atunci întotdeauna capul va atârna foarte greu peste hârtie, coloana vertebrală se va curba și vei avea dureri de spate după o jumătate de oră de scris. Dacă stai corect pe scaun, nu mai apar aceste dureri“, explică Lucreția Piciu.

Așadar, poziția în care scrii este foarte importantă. Trebuie să stai perfect drept pe scaun, cu picioarele lipite de podea. Penița se ține într-un unghi fix, între 30 și 60 grade. „Trunchiul cu picioarele trebuie să facă unghi de 90 grade, brațele puse pe masă la 90 grade, coala de hârtie trebuie să fie înclinată cam la 30-40 grade, perpendicular pe corp. Totul este științific, este calculat“, precizează pasionata bibliotecară.

Un aspect important în ceea ce privește scrisul frumos este modul în care ții stiloul în mână. „Foarte mulți copii nu știu să țină stiloul corect în mână. Îl țin greșit. Penița, stiloul, creionul se țin cu trei degete, iar degetul mic se sprijină pe hârtie. Au apărut de câțiva ani și la noi stilouri, creioane și pixuri ergonomice cu ajutorul cărora copiii pot să se obișnuiască să le țină corect“, spune profesoara.

De asemenea, contează și cu ce mână scrii. „Până nu vezi și până nu lucrezi, nu știi cât de importante sunt anumite lucruri, anumite gesturi, anumite poziții. De exemplu, la copiii stângaci. Puțini învățători știu că acești copii trebuie puși în bancă cu mâna stângă spre culoar, spre perete, ca să nu fie lovit de celălalt copil în momentul în care scrie“, menționează Lucreția Picui.

→ Imaginea 1/5: Scrisul frumos foto: Lucretia Picui

Ca un scris să fie frumos, trebuie să fie cu aceeași înclinație, de aceeași înălțime, fiecare literă trebuie să fie de aceeași grosime.

„Spațiile dintre litere să fie egale, spațiile dintre cuvinte, la urmă, să fie egale. Totul trebuie să fie în armonie. Ochiul să fie încântat când vede o pagină scrisă“, arată Lucreția Picui.

De asemenea, trebuie știut că există mai multe tipuri şi stiluri de caligrafie. „Sunt foarte multe, dar în Europa se folosesc de regulă scrierea englezească și scrierea gotică“, explică ea.

„Scrisul de mână nu va dispărea“

Scrisul de mână este esențial pentru dezvoltarea corectă a copilului.

„Mulți părinți gândesc că viitorul este al calculatorului. Părintele uită că centrul scrierii este lângă centrul imaginației, al creativității. Și atunci, cum vrei să-i dezvolți creativitatea? Mulți părinți cred că această artă este de domeniul trecutului“, atrage atenția profesoara.

Chiar dacă suntem invadați de tehnologie, Lucreția Picui consideră că scrisul de mână nu este pe cale de dispariție: „Așa cum s-a transmis din generație în generație, din cultură în cultură, vor fi oameni conștienți că această artă, această abilitate și îndeletnicire nu trebuie să dispară. Nu toată lumea comunică prin aparatură. Scrisul nu va dispărea!“

→ Imaginea 1/7: foto: Lucretia Picui (1) jpg

Modul în care așterni cuvintele pe foaie poate să dezvăluie și multe informații despre personalitatea ta. „După scris, poți să-ți dai seama și de caracterul omului. Un scris care e ordonat, echilibrat, îți arată personalitatea unui om care este, într-adevăr, riguros, echilibrat, un om instruit. Scrisul este ca o amprentă digitală“, susține fosta profesoară.