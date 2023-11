Scrisoarea emoționantă a unui băiețel către un preot din Argeș. Copilul a oferit mai multe cadouri celor sărmani

Un preot din Argeș a primit o scrisoare emoționantă din partea unui copilaș. Băiețelul a participat la campania bisericii de strângere de obiecte pentru cei sărmani oferind și o mașinuță, pe care o primise anterior cadou de ziua lui.

Deian, un băiețel de aproximativ 8 ani, aflat în clasa a doua, a oferit rechizite, o carte și o mașinuță pentru a fi oferite celor care au nevoie. Copilul a trimis o scrisoare părintelui Ioan Traian Danci, stareț la Schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, aflat pe Transfăgărășan, în care a explicat de ce a trimis cadourile.

„Dragă Părinte Ioan. Pe mine mă cheamă Deian Ioachim și sunt în clasa a 2-a. Mami mi-a spus că dumneavoastră ajutați copii. Astăzi am primit de la școală rechizite și eu am. A fost ziua mea în 8 septembrie și am primit o mașinuță și o trimit pentru un băiețel. Cu iubire, Deiu. Pun și o carte de lecturi”, a scris copilașul în scrisoarea care a fost postată, pe Facebook, de părintele Ioan Danci.

„La campania de strângere a rechizitelor am primit și această scrisoare emoționantă pe care am păstrat-o aproape de sufletul meu”, spune starețul schitului.

Scrisoarea a fost primită de preot în luna septembrie a acestui an. „Nu știu de unde e copilul. Pachetul a venit în luna septembrie, iar eu am păstrat scrisoarea. Au fost oferite rechizite pentru o persoană, o mașinuță și o carte. Am înțeles că primise rechizite de la școală, iar el avea deja. A dat mai departe unui copil.”, a precizat preotul Ioan Danci pentru „Adevărul”.

La biserică a început campania de Crăciun pentru strângerea de ajutoare

La Schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon se desfășoară campanii pentru strângere de ajutoare pentru bătrânii și copiii nevoiași în perioada de Paște, de Crăciun, dar și în perioada de toamnă, pentru strângerea de rechizite.

În această perioadă, părintele Ioan a dat startul campaniei de Crăciun pentru strângerea de dulciuri și alimente neperisabile.

„Fraților, e timpul să începem campania pentru strângerea de dulciuri și alimente neperisabile, pentru bătrânii și copiii nevoiași. Dăm din puținul nostru din Schit, facem și cumpărături, dar facem front comun cu dumneavoastră ca întotdeauna. Unde sunt mai mulți, puterea crește! Toți am fost copii și unii dintre noi copii săraci, care vedeam o ciocolată sau o portocala, doar de Crăciun, când primea tata de la muncă ceva cadouri. Vă îndemn să răspundeți pozitiv acestei lucrări, să aducem zâmbetul pe buze, bucuria în casă și de aceste sfinte sărbători ale Nașterii lui Hristos! Puțin câte puțin, se face mult! Pentru unii, puținul dumneavoastră trimis, este mult de tot”, spune arhimandritul Ioan Danci, pe Facebook.

→ Imaginea 1/2: Schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon jpg

Pentru cei interesați de această campanie, părintele a lăsat adresa de trimitere a pachetelor: „Adresa Schitului unde puteți trimite un pachet cu dulciuri, alimente neperisabile sau chiar jucării este: Danci Traian (Părintele Ioan). Schitul Sfântul Pantelimon. Com Arefu. Sat Căpățâneni Ungureni.nr 202. Jud Argeș. cod poștal 117042. Vă mulțumim pentru implicarea și dragostea dumneavoastră”.

Biserică ridicată în memoria celor care au lucrat la realizarea Transfăgărășanului

Schitul Sf. Mc. Pantelimon a fost înființat în data de 1 iulie 2012, la inițiativa ÎPS Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, de a exista o biserică în care să fie pomeniți toți cei care au lucrat la realizarea Transfăgărășanului.

Schitul se află la cota 1000 pe DN 7C, foarte aproape de Barajul Vidraru, fiind un loc plin de linişte și mângâiere sufletească.

Originar din Bistrița Năsăud, preotul Ioan Traian Danci a fost primit din anul 2019 ca egumen la schitul Sf. Mc. Pantelimon din Eparhia Argeșului și Muscelului. În vara anului 2023, părintele stareț a fost hirotesit arhimandrit de către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic.