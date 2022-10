Româncă premiată la Miss Globe 2022. Argeșeanca Bianca Elena Călian a cucerit un premiu râvnit FOTO

Originară din Pitești, românca Bianca Elena Călian a obținut The Miss Globe Social Media Influencer 2022 la finala competiției desfășurate în Albania. A trăit în Spania, dar s-a întors cu familia în România.

Concursul de frumusețe The Miss Globe s-a derulat între 1-15 octombrie, în Albania. Iar românca Bianca Elena Călian, în vârstă de 24 de ani, a ajuns în finală, obținând și unul dintre trofee. În total, la competiție au participat 61 de concurente de pe tot globul.

Bianca a absolvit în 2021 Facultatea de Psihologie din cadrul Universității Pitești. Bianca s-a întors în această săptămână în țară și a povestit pentru ”Adevărul” experiența sa specială.

„A fost o competiție grea, însă foarte frumoasă. Sunt foarte mândră că s-a strigat numele României la finală. Au fost concurente de pe toate continentele. Am reușit să mă împrietenesc cu toate și să mă fac remarcată, le-am povestit tuturor despre România, le-am dat și un mic cadou la fiecare. Albania este clar o țară de vizitat. Mâncarea este excepțională, sunt multe locuri frumoase de vizitat, iar oamenii sunt foarte calzi”, povestește Bianca Elena Călian.

Faptul că Bianca este vorbitoare fluentă de engleză și spaniolă a constituit un avantaj foarte mare în cadrul competiției The Miss Globe din acest an. Ea le-a tradus mai multor concurente din țările latine întrebările ce erau puse în limba engleză în cadrul unor probe. În plus, și-a ajutat colegele-concurente cu traducerea și la interviurile televizate.

Bianca vorbește spaniola de mică, în special datorită faptului că a făcut școala generală în Spania, după care a revenit în România.

„Până în clasa a VIII-a am locuit și învățat in Spania. În acea perioadă s-a născut fratele meu, iar eu am ales să revin in țară cu părinții mei pentru că de aici eram, de aici proveneam. În România aveam familia, din acest motiv am și ales sa particip la concursuri de frumusețe, mereu mi-am dorit sa se audă numele țării noastre pe tot globul”, povestește Bianca.

Tânăra din România a participat la finala The Miss Globe la mai multe acțiuni caritabile. Bianca s-a implicat încă de când era elevă în Spania în numeroase acțiuni caritabile, fiind mereu sensibilă la nevoile vârstnicilor și nevoiașilor.

„În Albania am fost la un azil pentru bătrâni unde am ținut prima probă de talent, iar ulterior le-am împărțit cadouri. S-au bucurat foarte mult de spectacol și au fost încântați de ciocolatele din România pe care le-am făcut cadou”, adaugă Bianca Elena Călian.

„M-am descurcat bine la interviurile televizate. Am știut să promovez România pe toate rețelele socializare, de la Instagram până la Facebook. A contat și faptul că m-am împrietenit cu toate fetele care au fost la concurs. Și știu că, pe orice continent aș merge, am de acum prietene cu care să vorbesc și la care să apelez. A fost cea mai memorabilă experiență din viața mea”, spune Bianca legat de titlul câștigat la finala The Miss Globe din această lună.

„Am plâns de fericire”

Bianca a stat în cantonament în Albania timp de două săptămâni. Iar jurizarea s-a făcut pe durata cantonamentului din Albania, unde cele 61 de concurente de pe toate continentele au avut mai multe apariții televizate, vizite la diverse obiective, acte caritabile și numeroase repetiții pentru finala din 15 octombrie.

La finala de la Tirana, fetele au avut de prezentat trei ținute ce practic au reprezentat tot atâtea probe: costum național, costum de baie și rochie de seară.

„Cel mai special moment a fost când s-a anunțat câștigătoarea și ne-am îmbrățișat toate fetele. Am plâns împreună de fericire. Cea mai dificilă probă a fost practic concursul în sine și să stau departe de casă două săptămâni, cu activități constante”, mărturisește Bianca.

Bianca Elena Călian s-a calificat la prestigiosul concurs internațional după ce în luna septembrie a obținut la Bușteni titlul The Miss Globe România, în urma participării la finala națională Miss InfoFashion. La această competiție au fost alese șapte reprezentante ale României pentru a participa la nivel internațional la mai multe concursuri de frumusețe de top.

Finala națională Miss InfoFashion România de la Bușteni a durat cinci zile, perioadă pe parcursul căreia Bianca Elena Călian a fost jurizată inclusiv în funcție de cum relaționa cu celelalte colege și de cum se comporta cu persoanele din staff. Cea mai importantă probă a competiției de la Bușteni a fost cea a interviului, unde jurații i-au pus mai multe întrebări. Iar la gala finală în urma căreia a reușit să se califice la finala internațională din Albania, Bianca Elena a trecut prin trei probe, prezentând trei ținute: costum de baie, talent și rochie de seară.

Bianca Elena Călian lucrează la ora actuală la o companie de transport în Pitești, orașul ei natal. Cea mai mare dorință a sa este aceea ca nu peste mult timp să își creeze propria academie de formare a modelelor și ca viitoarele cursante să ajungă să reprezinte cu succes România la nivel internațional, așa cum a făcut-o și ea.