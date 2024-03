Restaurarea unei vile istorice din România, admirată de toată Europa. A devenit exemplu de bună practică

Restaurată de Fundația Pro Patrimonio în perioada 2003-2007, Vila Golescu de la Câmpulung Muscel-Argeș a devenit un exemplu european de salvare a moștenirii culturale prin diverse modalități, de la evenimente muzicale și literare, până la rezidențe pentru scriitori.

Vila Golescu a fost restaurată de Pro Patrimonio cu sprijinul mai multor sponsori și arhitecți valoroși din țară și de peste hotare.

Iar Vila Golescu este la ora actuală un exemplu de bune practici la nivel internațional, bucurându-se inclusiv de aprecierea European Historic Houses, o asociație non-profit din Belgia ce militează constant pentru păstrarea și conservarea caselor de patrimoniu din toată Europa. În această lună, pe pagina de Facebook a asociației belgiene, fanii pot alege prin vot care dintre două case de patrimoniu din Europa li se pare mai frumoasă: Vila Golescu din România sau Petersgaard Gods din Danemarca. Iar vila din Argeș are deja de trei ori mai multe voturi.

Anul acesta la Vila Golescu din Câmpulung Muscel continuă seria de evenimente care încurajează accesul la producţia de artă, muzică şi literatură şi în afara centrelor culturale mari.

Pro Patrimonio este membră a European Historical Houses, alături de care participă cu Vila Golescu în cadrul platformei europene MERITA. Aceasta adună împreună muzicieni, mentori, case istorice și organizatori de concerte, care lucrează atât online, cât și offline, pentru a revigora tradiția spectacolului de muzică clasică în Europa. Programul este cofinanțat de Uniunea Europeană.

Pe parcursul unei săptămâni, în luna aprilie a.c., Vila Golescu va găzdui o astfel de rezidenţă a unui cvartet olandez. Acesta va crea un proiect original și unic pe care îl va susţine într-un mini concert în casă. Scopul MERITA este de a crea o nouă generație de artişti care redefinesc performanța, ajunge la un public mai larg și conectează tradiția artistică cu inovația.

De patru ani Fundația Cărturești și Fundația Pro Patrimonio au înființat Bursele de creație literară care se desfăşoară în diferite case istorice din România, inclusiv la Vila Golescu. Programul a luat naștere din dorința de a promova și încuraja dezvoltarea literaturii române contemporane, începând cu sprijinul acordat autorilor acesteia.

Ele își propun să ofere scriitorilor contextul necesar pentru a se dedica scrisului: timp, „o cameră doar pentru ei” și cât mai puține constrângeri externe. Trei ani la rând, 7 scriitori și poeți au stat în reședință la Vila Golescu și la final fiecare a produs câte un eveniment pentru comunitatea locală intitulat „Lecturi în rezidență”.

”În continuarea rezidenţei muzicale, cea de a patra rezidenţă literară va sprijini trei scriitori români timp de o lună să ajungă la cele mai bune şi inspirate idei pentru proiectele lor literare”, precizează Raluca Martiş, director de comunicare la Fundaţia Pro Patrimonio.

Istoria Vilei Golescu

Monument istoric, vila și parcul dendrologic Golescu din Câmpulung Muscel, aflate în proprietatea Fundației Pro Patrimonio, reprezintă un ansamblu arhitectural și peisager exceptional.

Vila și parcul Golescu, păstrat intact, au intrat în proprietatea Fundației Pro Patrimonio în anul 2002, ca urmare a donației făcute de Irina Maria Golescu ( decedată în 2002), probabil ultima descendentă (alături de sora sa Viorica Golescu, care a murit în 2001) a uneia dintre cele mai vechi familii românești, a cărei istorie începe în secolul al XV-lea și are un rol decisiv în politica de modernizare a națiunii române și revoluția de la 1848.

”Prin gestul lor, fundația a primit misiunea de a conserva, studia şi promova valori de patrimoniu, preluând nu numai ansamblul arhitectural și peisager, ci și tot mobilierul original, diverse obiecte de uz zilnic, tablouri, artă decorativă, covoare, corpuri de iluminat, biblioteca, scrisorile și arhiva familiei”, mai spune Raluca Martiș.

Vasile Golescu (1875-1920), tatăl surorilor gemene Golescu, a construit vila cu parter și etaj la începutul secolului XX, cu rol de casă de vacanță, pe dealul vestic, cu vedere spre orașul Câmpulung Muscel, numind-o Vila Ștefan, în amintirea fiului său mort în timpul războiului de la 1914. Inginer silvic, absolvent în 1897 al École des Eaux et Forêts de Nancy, Vasile Golescu a conceput parcul terasat din jurul casei (un parc jardin), adaptând specii exotice şi rare, aduse la începutul secolului trecut din străinătate, pornind de la o pădure naturală.

Vasile Golescu a fost fiul lui Alexandru G. Golescu-Arăpilă, ultimul dintre Golești care a deținut funcția de prim-ministru, în perioada 2 februarie – 18 aprilie 1870, după ce fusese între 1866 și 1868 agent diplomatic la Poarta Otomană, susținând mai întâi recunoașterea lui Carol I, apoi interesele țării la Constantinopol.

Vila Golescu, creație a arhitectului Constantin N. Simionescu, este un exemplu de stil neoromânesc (prin ancadramente, arcade, foișor etc. din piatră de Albești), tipic pentru această regiune, o combinație eficientă între elemente ale arhitecturii și locuirii tradiționale și varianta regională a stilului Art Nouveau de sorginte europeană, care a supraviețuit incredibil războaielor mondiale și epocii comuniste.



Parcul, cu o suprafață de peste trei hectare, este un exemplu de biodiversitate conservată intact, cuprinde arbori și arbuști foarte rar întâlniți pe teritoriul României de la magnolii și arțari până la arbori lalea și salcâmi japonezi.

Parcul și vila au devenit un exemplu de educație și promovare a bunelor practici în conservarea și restaurarea patrimoniului, fiind deschise publicului pentru vizitare.

Raluca Martiș a detaliat pentru ”Adevărul” câteva dintre dificultăţile întâmpinate în anii de restaurarea ai Vilei Golescu.

”A fost dificilă eliminarea umidităţii de la parter şi consolidarea spatelui casei pe latura spre deal. Documentarea a fost și ea dificilă. Când am preluat-o, grădina era o junglă iar documentarea s-a făcut in-situ şi prin documentele găsite în biblioteca casei. Mobilierul a fost restaurat cu meşteri locali din Moeciu. Dificile sunt însă completările elementelor lipsă cu ceva potrivit. De multe ori aceste lucruri / obiecte lipsă s-au găsit în anticariatele din Paris. Cel mai complicat de susţinut este de fapt, sistemul economic. O casă istorică odată restaurată ea trebuie să fie activă şi productivă dar într-o modalitate sustenabilă şi adaptată misiunii sale culturale. Astfel, Vila Golescu găzduieşte evenimente culturale atent selectate, oferă locuire istorică şi primeşte donaţii”, mai spune Raluca Martiș.

În fiecare an, la Vila Golescu se fac lucrări de întreţinere şi reparaţii. iar grădina are nevoie de cel puţin două intervenţii de întreţinere şi mentenanţă pe an.