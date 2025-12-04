O femeie a trăit cinci luni cu un forceps de 14 cm uitat de medici în abdomen: „Nu mi-a venit să cred”

O femeie în vârstă de 42 de ani din Modena, Italia, a descoperit, la cinci luni după ce a suferit o intervenție chirugicală într-un spital din Napoli, că medicii au uitat în abdomen un forceps de 14 centimetri.

Potrivit publicației italiene Today, femeia a fost operată ulterior la spitalul din Sassuolo, unde instrumentul chirurgical i-a fost scos în siguranță.

„Nu mi-a venit să cred”, a declarat italianca.

„Le mulțumesc medicilor că m-au salvat, am avut noroc. Acest instrument medical nu mi-a făcut niciun rău, dar ar fi putut ușor să-mi afecteze organele vitale”, a adăugat ea.

Femeia a explicat că intervenția inițială a fost o micșorare a stomacului efectuată la Bergamo pentru tratarea obezității.

Procedura a avut succes, însă, după ce a slăbit mai multe kilograme, a fost nevoie să îndepărteze excesul de piele.

„În Modena, trebuia să aștepți patru sau cinci ani pentru o procedură similară”, a spus ea, motiv pentru care a ales să contacteze sistemul public de sănătate din Napoli, unde a fost programată abdominoplastia pe 30 iunie.

La scurt timp după operație, femeia a început să resimtă dureri abdominale persistente.

Potrivit sursei citate, medicul chirurg a suspectat inițial o mică hernie, însă o tomografie efectuată pe 27 noiembrie în Pavullo (Modena) a dezvăluit adevărata cauză: forcepsul rămăsese în abdomen.

Italianca a anunțat că intenționează să dea în judecată medicul care a efectuat abdominoplastia la Napoli.