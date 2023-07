Povestea polițistului local care a salvat o femeie din râul Argeș. A fost boxer profesionist VIDEO

Un polițist local din Pitești a salvat o bătrână din apele râului Argeș. Agentul este un fost boxer profesionist, care a luptat în cariera sa cu fostul campion mondial Tomasz Adamek sau cu Tony Gregory.

Ion Voica, agent în cadrul Poliției Locale Pitești, a salvat o femeie, în vârstă de 87 de ani, care a intenţionat să-şi pună capăt zilelor în apele râului Argeş. Incidentul a avut loc pe 25 iunie, în zona Podul Viilor, la ieșirea din Pitești.

Agenții de la Locală fluidizau traficul într-o intersecție din apropiere alături de colegii lor de la Biroul Rutier Pitești. Au fost alertați de un martor că o femeie s-a aruncat în râul Argeș. Au sunat la 112 și au anunțat evenimentul. Ajunși la fața locului, polițiștii au observat că femeia se afla la câtiva metri de mal, având capul deasupra apei.

Ion Voica a intrat în apă și a reușit să o salveze pe femeie.

„Nu am stat pe gânduri și am intrat în apă după ea. Am înotat și am ajuns la ea. Nu știam ce intenții are sau a avut. Am întrebat-o câți ani are, nu mi-a răspuns. Am întrebat-o de ce e în apă și a apucat să zică doar că a vrut să se omoare. Mi-a întins brațul stâng ca să o ajut, am apucat-o de subraț și am mers cu ea până la mal unde m-au ajutat colegii de la națională și colegul meu Ion Puricel. Apa era foarte rece. Era de ceva timp acolo. Avea degetele înțepenite. Am urcat-o sus pe pod de unde a fost preluată de ambulanță”, a precizat polițistul local Ion Voica.

Este pentru a doua oară când salvează pe cineva de la înec

Având în vedere faptul că la mal apa era plină de vegetație și mâl, iar înaintarea era anevoioasă, a fost ajutat de către Ion Puricel, colegul său de la Poliția Locală, și de agenții Dragoș Teodorescu și Radu Șerbănescu, de la Biroul Rutier Pitești.

Aceștia au preluat-o pe femeie și au așezat-o într-o poziție de siguranță. Ulterior, au transportat-o, pe brațe, pe femeia de 87 de ani, până la ambulanța SMURD, sosită la fața locului.

„Nu am făcut-o pentru mulțumiri. Și eu am părinți, copil. Dacă poți să ajuți, trebuie să o faci”, a precizat Ion Voica.

Nu a fost singura persoană pe care polițistul local a salvat-o de la înec. În urmă cu mai mulți ani, acesta a salvat din apă un tânăr, care a încercat să-și pună capăt zilelor.

A boxat cu fostul campion mondial Tomasz Adamek

Încrederea și curajul de care a dat dovadă provin și de la faptul că a făcut box profesionist.

„Ca amator am fost campion balcanic, apoi vicecampion de tineret. Am obținut și trei medalii de bronz la campionatul de seniori. În 2003 am activat la profesioniști și am fost legitimat la un club din Serbia, la Steaua Roșie Belgrad. Am boxat la profesioniști până acum câțiva ani, dar numai prin afara țării”, susține Ion Voica.

În cariera sa, conform BoxRec, acesta a luptat cu nume importante din lumea boxului. În anul 2001 a boxat cu Tomasz Adamek, un fost boxer profesionist polonez, iar ulterior, în 2007, cu Tony Gregory, fost campion la kickboxing și campion francez la box.