Neregulile descoperite în urma controlului efectuat la Spitalul Județean Argeș. „Există un noian de reclamații făcute”

Raportul controlului efectuat la Spitalul Județean de Urgență Pitești de comisia instituită prin ordinul prefectului a fost înaintat către instituțiile abilitate. Verificările continuă în alte spitale din Argeș.

Încă din 10 august 2023, prefectul Radu Perianu a dispus înfiinţarea unei comisii mixte de control care să verifice spitalele din Argeș, în urma reclamațiilor făcute de cetățeni. Verificările au început cu Spitalul Județean de Urgență (SJU) Pitești, iar recent a fost finalizat raportul controlului.

„Toate instituțiile, cu excepția Casei de Asigurări de Sănătate, care are o procedură mai complexă, au finalizat raportul pe controlul efectuat de comisia instituită la ordinul meu pe Spitalul Județean. Vă pot spune că acest raport a fost înaintat către Corpul de control al prim-ministrului, către Ministerul de Interne, către Direcția pentru relațiile cu instituțiile prefectului, către Ministerul Sănătății și, de asemenea, către Consiliul Județean Argeș, care este administratorul acestui spital”, a precizat prefectul Radu Perianu.

Comisia a fost formată în urma sesizărilor făcute de argeșeni.

„Scopul pentru care am făcut acest control este de a verifica starea cele mai mari unități spitalicești din județul Argeș care se ocupă de sănătatea cetățenilor. Nu am avut în vedere decât interesul cetățeanului de a beneficia de servicii medicale cât mai bune. Vă mai pot spune că există un noian de reclamații făcute la adresa Spitalului Județean, dar nu am putut verifica absolut tot pentru că unele dintre ele excedau competențelor pe care le are Instituția Prefectului”, mai spune prefectul județului Argeș.

În raportul, care se întinde pe mai multe pagini, au fost constatate mai multe nereguli, o parte dintre ele fiind făcute publice de către Instituția Prefectului Argeș:

„- Nu se asigură dotarea minimă sanitară aferentă salonului privind grupurile sanitare;

- Nu se respectă timpul maxim de preluare în zona de tratament după clasificarea pacienților conform protocolului național de triaj la structurile de primiri urgențe;

- neprioritizarea investigațiilor solicitate din partea UPU de către Laboratorul de Imagistică pentru cazurile care au nevoie de RMN;

- Spațiul de stocare temporară a deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală din Pitești, strada Negru Vodă, este deteriorat;

- spațiul de stocare a deșeurilor nepericuloase a fost desființat, iar aceste deșeuri sunt depozitate în curtea spitalului;

- nu se asigură personal suficient pe schimbul de noapte pe toate secțiile pentru evacuarea în caz de incendiu a tuturor bolnavilor, paciențilro netransportabili sau care necesită sprijin la evacuare”.

Pe lângă SJU Pitești, comisia a verificat și alte unități medicale: Spitalul de Pediatrie Pitești, Spitalul Costești sau Spitalul Câmpulung.

„Aceste controale vor continua până vom verifica toate unitățile spitalicești din județul Argeș. Ele nu sunt îndreptate împotriva unor persoane sau a unor instituții, singura noastră dorință este de a asigura cetățeanului un acces la un serviciu de sănătate cât mai bun”, a mai precizat prefectul Radu Perianu.