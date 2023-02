Managerul Spitalului Câmpulung Muscel, demis din nou. Primărița Elena Lasconi îi aduce acuze grave

Elena Lasconi, primarul orașului Câmpulung Muscel, l-a demis din funcție pe Nicolae Alexe, manager al spitalului din oraș, acesta fiind acuzat de multe nereguli.

Primărița Elena Lasconi a luat această decizie în cursul săptămânii 20-26 februarie 2023, în urma numeroaselor sesizări venite de la locuitorii orașului.

„Atunci când vine vorba despre sănătate, despre ceva ce aduce atingere sănătății locuitorilor orașului, am toleranță zero. În ultimele luni am primit o mulțime de sesizări din partea a sute de câmpulungeni. Am primit adrese, mesaje prin care își arătau supărarea, nemulțumirea legat de felul în care sunt tratați în Spitalul Municipal Câmpulung. În ultimele luni am primit din partea Consiliului de Administrație al Spitalului mai multe sesizări“, arată Lasconi.

Primărița declară că în repetate rânduri i-a cerut explicații managerului pentru fiecare aspect sesizat.

„Nicolae Alexe a eludat adevărul și legea. Am primit raportul Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal, organul avizat și competent, prin care mi se propunea demiterea lui Nicolae Alexe. Nicolae Alexe a încălcat în mod repetat legea, contractul de management si atribuții specifice activitatii medicale. De la distribuirea unor măști în spital, despre care câteva cadre medicale au sesizat că aveau miros de mucegai, punând în pericol sănătatea medicilor și asistenților, până la o achiziție directă făcută fără avizul obligatoriu al Consiliului de Administrație”, spune primarul Elena Lasconi.

Edilul de la Câmpulung Muscel îl acuză pe fostul manager și de faptul că ar fi aprobat ilegal suspendarea activității secțiilor compatimentelor de Psihiatrie, Oftamologie și Cardiologie fără a obține în prealabil aprobările obligatorii de la DSP Argeș, CAS Argeș și Serviciul Județean de Ambulanță Argeș.

„Nicolae Alexe a avut un comportament lipsit de respect, abuziv, neetic, opresiv si denigrator față de angajați. Asta a dus la demisia unor membri din Comitetul Director. Am fost sesizată de către angajați în acest sens și am direcționat aspectele sesizate și Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării”, adaugă Elena Lasconi.

„Voi contesta în instanță decizia de demitere”

„Adevărul” a luat legătura și cu Nicolae Alexe pentru a își spune punctul de vedere privind acuzele de comportament lipsit de respect față de angajați.

„Avem un medic care a fost și director medical are o normă și jumătate la noi și face naveta. Însă acea doamnă nu respectă programul, ce începe la ora 7 și durează până la 18.15. Și ea vine pe la 9 și pleacă cel târziu la ora 18. Și atunci am atenționat-o. Din cei 555 de angajați ai spitalului, am avut conflict doar cu doamna respectivă”, spune fostul manager Nicolae Alexe.

Alexe ține să precizeze că are destule argumente în favoarea sa și va contesta în instanță decizia primăriței.

„Avem coloana de oxigen la o anumită capacitate. S-a propus să se meargă pe reparații. Iar persoana de la Achiziții a spus la un moment dat că nu trebuie să se meargă pe reparații, ci pe investiție în acest caz. Când s-a depășit valoarea de achiziție, trebuia să fiu atenționat, trebuia să fiu anunțat. Voi contesta în instanță decizia prin care am fost demis, mai aveam șase luni până să ies la pensie”, precizează Nicolae Alexe, referitor la acuzele că ar fi făcut o achiziție directă făcută fără avizul - obligatoriu al - Consiliului de Administrație.

Începând de joi 23 februarie, până la organizarea concursului pentru ocuparea postului de manager, interimar va fi Petrina Florea.

„Voi sesiza toate instituțiile statului despre neregulile de la spitalul din Câmpulung Muscel. O să încep cu Corpul de Control al Prim-Ministrului, dar nu mă opresc aici. Nu voi închide ochii la ilegalități indiferent cât de grea e lupta”, declară Elena Lasconi.

Nicolae Alexe a mai fost demis o dată din funcție, în 2020, însă a atacat decizia, iar în iunie 2023 a câștigat definitiv procesul la Curtea de Apel Pitești, magistrații anulând actul prin care acesta a fost demis din funcție.