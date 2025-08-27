Vânzările cagulelor pentru plajă au crescut semnificativ. Cu cât poate fi cumpărată masca „facekini"

„Facekini”, o mască de plajă care acoperă complet fața, protejând tenul, capul și gâtul de razele solare, este din ce în ce mai căutată și dincolo de granițele Chinei, țara care a inventat-o și în care este foarte populară.

Vânzările cagulei pentru plajă, care lăsă la vedere doar ochii, nasul și gura, au crescut semnificativ în ultima perioadă şi nu doar în China, țara sa de origine, potrivit antena3.ro

Inventată în 2004 de Zhang Shifan, un fost contabil din orașul de coastă chinezesc Qingdao, „facekini” a fost gândită ca un instrument funcțional pentru protejarea de razele UV. În China, se vinde cu 15-25 de yuani (echivalentul a 2-3 euro), dar prețul este mai mare pe piața internațională, ajungând până la 100-200 de dolari pentru modelele de designer.

Vânzările de îmbrăcăminte pentru protecție solară în China au ajuns la aproximativ 80 de miliarde de yuani (11 miliarde de dolari) în ultimul an, cu o creștere semnificativă în categoria „facekini”, în principal în rândul femeilor, potrivit publicației Economist, preluată de Rainews,

În China și în mare parte a Asiei, adoptarea „facekini” este strâns legată de standardele de frumusețe, dat fiind că pielea albă era, pe vremuri, un simbol al prestigiului social și nici în prezent bronzarea nu este practicată pe scară largă, deoarece este asociată cu munca manuală în aer liber.

Pentru o protecție UV completă, „facekini” este frecvent combinat cu salopete cu mânecă lungă, ochelarii de soare sau umbrele, iar printre culorile preferate se numără portocaliul, despre care se presupune că ar ține meduzele la distanță.

„Sunxiety", fobia față de razele UV

Teama tot mai mare de daunele provocate de soare a dat naștere termenului „sunxiety”. Îngrijorarea față de razele UV s-a transformat într-o fobie în toată regula, determinându-i pe mulți să evite soarele. Obsesiea este exprimată masiv şi pe rețelele sociale.