Primărița Elena Lasconi vrea facturi zero pentru iluminatul public din Câmpulung Muscel

Primăria Câmpulung Muscel a depus la sfârșitul anului 2022 un proiect pe fonduri europene pentru panouri fotovoltaice. Primărița Elena Lasconi și-a propus ca orașul să ajungă, prin acest proiect, la facturi zero pentru iluminatul public.

Proiectul, care se referă la realizarea unor parcări acoperite cu panouri fotovoltaice vizează atragerea a peste 22 de milioane de lei prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM).

„Ce am făcut în ultima zi lucrătoare din acest an? Am depus un proiect pe fonduri europene pentru panouri fotovoltaice. Valoarea totală a proiectului “Promovarea productiei de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul UAT Câmpulung” este de 22.190.225,08 lei. Acesta este maxim posibil pe POIM pentru că trebuia să ne încadrăm la un gigawatt producție anuală de energie verde”, a explicat primărița Elena Lasconi.

Toate panourile vor fi instalate pe 29 structuri metalice (5 m lățime, 865 metri liniari panouri) care vor acoperi 358 de locuri de parcare.

„Practic, vorbim despre parcări acoperite. În Grui sunt șase zone (...). În Vișoi sunt trei zone. De asemenea, vom monta și pe o parte din acoperișul Primăriei (latura din spate către Tribunal și cea din dreapta)”, a mai spus Elena Lasconi.

O economie de 1.500.000 de lei

Dacă municipiul va obține finanțarea, investiția va fi finalizată, potrivit edilului, la sfârșitul anului viitor.

„Partea bună este că vom ajunge să nu mai plătim niciun leu pe energie electrică. Adică, o economie de 1.500.000 lei pe care i-am putea folosi pentru asfalt, de exemplu. Atât am putut depune acum ca să respectăm cerințele, însă vom depune și pe altă axă la anul. Scopul este acela de a face aproape toate parcările din oraș acoperite cu panouri fotovoltaice”, a precizat primărița.

Proiectul este potrivit primăriței, mai ales meritul Ioanei Marcu, o tânără eminentă care a lucrat în America şi a avut a treia cea mai mare medie la bacalaureat din România în 2006, și care, din 8 februarie, este noul city manager al oraşului Câmpulung Muscel.