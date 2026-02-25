Cine este Abigail Spanberger, guvernatoarea care a dat o replică tăioasă după discursul lui Trump

Guvernatoarea statului Virginia, Abigail Spanberger, a susținut replica Partidului Democrat la discursul privind Starea Uniunii rostit de președintele Donald Trump în fața Congresului. În intervenția sa, Spanberger a criticat dur politicile economice și de imigrație ale liderului de la Casa Albă, acuzându-l că „minte, găsește țapi ispășitori și distrage atenția” fără a oferi soluții reale pentru problemele americanilor, notează BBC.

În vârstă de 46 de ani, Spanberger este prima femeie aleasă guvernator în istoria statului Virginia. Ea a câștigat alegerile din noiembrie, după ce anterior a fost membră a Congresului și ofițer în cadrul CIA.

La începutul discursului său, democrata a adresat trei întrebări americanilor: dacă președintele lucrează pentru a face viața mai accesibilă, dacă acționează pentru a menține America în siguranță și dacă lucrează în interesul cetățenilor. „Răspunsul la toate aceste întrebări este nu”, a afirmat Spanberger.

Guvernatoarea a criticat în mod special acțiunile agenților Serviciului pentru Imigrație și Vamă (ICE) în orașe conduse de democrați, făcând referire la intervențiile din Minneapolis. Ea a susținut că agenți federali „slab pregătiți” au arestat și reținut persoane fără mandat și a acuzat lipsa de responsabilitate în desfășurarea operațiunilor.

Spanberger a atacat și politicile comerciale ale lui Trump, calificând drept „imprudentă” strategia tarifară a administrației. Ea a afirmat că aceste măsuri au costat, în medie, fiecare familie americană aproximativ 1.700 de dolari. Deși Curtea Supremă a decis împotriva politicii tarifare a administrației, Spanberger a susținut că „daunele aduse populației au fost deja făcute”.

Totodată, ea a criticat congresmenii republicani pentru că nu i se opun președintelui, afirmând că „le fac viața mai grea” și „mai scumpă” americanilor.

Alegerea lui Spanberger pentru a susține replica democrată a fost considerată una sigură din punct de vedere politic. Aleasă recent și neeligibilă pentru un nou mandat din cauza limitării la un singur mandat în Virginia, ea nu riscă pierderi electorale imediate.

În discurs, Spanberger s-a arătat optimistă cu privire la șansele democraților la alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului, amintind că în 2018 a reușit să învingă un republican în exercițiu și să contribuie la obținerea majorității în Congres. La alegerile din noiembrie, ea a câștigat funcția de guvernator cu 57,6% din voturi, într-una dintre primele competiții majore după realegerea lui Donald Trump.