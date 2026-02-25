Fostul șef al spionajului militar ucrainean se opune loviturilor asupra liderilor naționali pe timp de război: „Fie că este vorba de Kiev sau de Valdai”

Kirilo Budanov, șeful biroului prezidențial, care conduce negocierile cu Rusia în privința problemelor militare, a declarat marți, 24 februarie, că până și în condiții de război trebuie să existe limite clare pe care nicio parte beligerantă nu ar trebui să le încalce, de pildă lovirea centrelor politice și locațiile unde se află liderii naționali, relatează presa ucraineană.

Într-un comentariu pentru RBC-Ucraina, Budanov a subliniat că, deși războiul aduce distrugere și pierderi, anumite principii nu trebuie abandonate.

„Este un eveniment teribil care ia mii de vieți, distruge orașe și frânge destine. Dar chiar și aici trebuie să existe anumite limite care nu pot fi depășite în nicio circumstanță”, a spus el.

Budanov a condamnat bombardarea deliberată a spitalelor și maternităților, atacurile asupra siturilor istorice și culturale, precum și uciderea civililor, calificând aceste acțiuni drept inacceptabile.

„În ciuda cruzimii războiului, nu pot înțelege cine și în ce circumstanțe poate ridica arma împotriva unui copil sau a unei persoane în vârstă care este fizic incapabilă să se apere”, a spus el, numind astfel de fapte „o știrbire a demnității umane”.

De asemenea, el s-a pronunțat împotriva loviturilor asupra centrelor de decizie politică și a locațiilor asociate conducerii statului.

„Nu contează dacă vorbim despre Kiev sau despre o situație de tip Valdai”, a subliniat oficialul ucrainean, făcând referire la zona din nord-vestul Moscovei unde se află una din reședințele președintelui rus Vladimir Putin.

Budanov a subliniat că respectarea unor reguli fundamentale de acest gen este deosebit de importantă în timpul negocierilor sensibile de pace.

„Doar astfel ne putem apropia o pace mult așteptată și durabilă”, a spus el.

Negocierile Ucraina–Rusia continuă

La începutul anului 2026, dialogul dintre Ucraina și Rusia privind o posibilă încheiere a războiului s-a accelerat, cu medierea Statelor Unite. Au avut deja loc mai multe runde de negocieri, inclusiv în Emiratele Arabe Unite și în Elveția.

În urma celei mai recente întâlniri de la Geneva, părțile au reușit să ajungă la o anumită înțelegere privind aspecte militare, în special în ceea ce privește mecanismele de monitorizare a unui posibil armistițiu. În același timp, nu s-au înregistrat progrese semnificative pe plan politic. Principalul punct de dispută rămâne controlul asupra teritoriilor din regiunea Donbas.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat anterior că următoarea rundă de negocieri de pace ar putea avea loc la sfârșitul lunii februarie.