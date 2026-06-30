Video Imagini cu stadiul lucrărilor viitoarei arene „Nicolae Dobrin” din Pitești: „Suntem pe drumul cel bun?”. Cum va arăta la inaugurare

Proiectul noii arene „Nicolae Dobrin” din Pitești avansează vizibil, iar șantierul începe să contureze viitorul stadion care va purta mai departe numele și moștenirea legendei alb-violete.

Lucrările se desfășoară într-un ritm susținut.

„Stadionul ”Nicolae Dobrin” din Pitești prinde contur. Fiecare etapă de execuție adaugă o nouă piesă în conturarea unei arene care va duce mai departe moștenirea unei legende și va deveni un nou reper pentru oraș. Totodată, va fi prima arenă din România care va funcționa cu energie regenerabilă”, anunță Construcții Erbașu, marți, pe Facebook , unde a distribuit și imagini cu faza actuală a construcției.

„Stâlpii sunt executați în proporție de 80%”

Progresul este vizibil în întregul șantier, spune compania:

„În zona parcării, stâlpii sunt executați în proporție de 80%, iar la tribune și peluze continuă armarea stâlpilor și execuția fundațiilor, care pregătesc următoarele faze ale proiectului”

Fotbal Club Argeș Pitești a fost invitat simbolic să confirme direcția bună a proiectului, într-un mesaj care marchează colaborarea strânsă dintre club și constructori:

„Fotbal Club Arges Pitesti, ce spuneți? Suntem pe drumul cel bun?”.

Investiția este realizată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, în parteneriat cu Primăria Municipiului Pitești.

„Proiectul este realizat în echipă cu partenerii noștri din cadrul asocierii Terra Gaz Construct, M.C. General Construct Alfa, Popp&Asociații și Graphic Studio”, a mai precizat Construcții Erbașu.

Noul stadion va avea o capacitate de 15.200 de locuri și va permite organizarea competițiilor sportive de cel mai înalt nivel.

„Va fi cel mai spectaculos din România”

Proiectul va integra facilități moderne pentru sportivi, spectatori, mass media și oficiali, alături de spații complementare, parcări și amenajări exterioare, gândite unitar, ca un complex sportiv complet.

„Viitorul stadion de la Pitești va fi cel mai spectaculos din România. Am văzut zeci de stadioane din țară și din Europa, am vizitat inclusiv stadionul echipei Tottenham Hotspur din Londra și consider că viitorul stadion din Pitești nu va fi cu nimic mai prejos comparativ cu stadionul cunoscutei echipe din Londra”, declara, în urmă cu câțiva ani, pentru ”Adevărul” Cristian Gentea, primarul Piteștiului.

La costurile reduse de întreținere vor contribui și pompele de căldură de ultimă generație cu propan.

Parcarea stadionului va avea aproximativ 500 de locuri, dintre care 20 vor fi exclusiv pentru mașini electrice.

Viitoarea arenă „Nicolae Dobrin” ar urma să fie inaugurată în 2028.