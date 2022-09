VIDEO Așa va arăta Stadionul Nicolae Dobrin. Arena sportivă din Pitești va avea panouri fotovoltaice

În toamna anului 2023, la Pitești vor începe lucrările la cel mai modern stadion din România, ce va avea printre altele panouri fotovoltaice și parcare pentru mașini electrice.

În ședința Consiliului Local Pitești de joi, 29 septembrie, va fi aprobat studiul de fezabilitate al viitorului stadion „Nicolae Dobrin”, urmând ca vineri, 30 septembrie, proiectul să fie depus la Compania Națională de Investiții, cea care va asigura și finanțarea. Arena va fi ridicată pe locul actualului stadion ”Nicolae Dobrin”, ce va fi demolat în primăvara lui 2023.

Viitorul stadion, în fapt un complex sportiv de ultimă generație, va avea în total 15.200 de locuri, dintre care 255 vor fi pentru persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora. Viitoarea arenă va avea și 232 locuri pentru jurnaliști și va fi certificată UEFA 4, fiind eligibilă pentru a găzdui competiții fotbalistice internaționale la cel mai înalt nivel. Toate tribunele viitorului stadion vor fi acoperite.

„Viitorul stadion de la Pitești va fi cel mai spectaculos din România. Am văzut zeci de stadioane din țară și din Europa, am vizitat inclusiv stadionul echipei Tottenham Hotspur din Londra și consider că viitorul stadion din Pitești nu va fi cu nimic mai prejos comparativ cu stadionul cunoscutei echipe din Londra”, a declarat pentru ”Adevărul” Cristian Gentea, primarul Piteștiului.

Energia necesară funcționării viitorului stadion din Pitești va fi asigurată în procent de 30% din surse regenerabile, urmând a avea numeroase panouri fotovoltaice. La costurile reduse de întreținere vor contribui și pompele de căldură de ultimă generație cu propan. Parcarea stadionului va avea aproximativ 500 de locuri, dintre care 20 vor fi exclusiv pentru mașini electrice.

O atenție deosebită va fi acordată spațiilor verzi. Din suprafața totală a complexului sportiv, peste 60% va fi reprezentată de spațiile verzi. În cadrul viitorului complex sportiv va fi amenajat și un stadion de atletism, precum și Centrul de copii și juniori al FC Argeș, cu 10 vestiare în total.

Valoarea estimată a investiției este de 401 milioane lei, fără TVA.

„După ce depunem dosarul, procedura propriu-zisă de la Compania Națională de Investiții va dura în jur de patru luni. Apoi va trebui emisă o Hotărâre de Guvern, iar după aceea va începe demolarea vechiului stadion. Demolarea va dura maximum patru luni. Lucrările la viitorul stadion vor începe în toamna anului 2023, termenul de finalizare fiind pentru toamna anului 2025. Viitorul stadion de la Pitești va fi o bijuterie arhitectonică”, spune Lucrețiu Tudor, city manager al Piteștiului.

Actualul stadion are 58 de ani vechime

Inaugurat în 1964, stadionul actual din Pitești a purtat rând pe rând numele „1 Mai” şi „Municipal”, iar din 2003, prin hotărâre a Consiliului Local, a primit numele lui Nicolae Dobrin, unul dintre cei mai valoroşi fotbalişti din toate timpurile din ţara noastră, declarat de trei ori cel mai bun fotbalist al anului şi pe care marele Santiago Bernabeu a vrut în 1972 să îl transfere la Real Madrid pentru 2 milioane de dolari, o sumă colosală pentru acea vreme.

Stadionul din Piteşti este singura arenă din România unde Real Madrid a fost dominată clar şi a încasat două goluri. Se întâmpla în toamna anului 1972, când FC Argeş, condusă de marele Dobrin, învingea cu 2-1 în turul II al Cupei Campionilor Europeni.

Actualul stadion, aflat în prezent în stare avansată de degradare, a fost ridicat după ce, în 1962, Dinamo Piteşti a promovat pentru prima oară în Divizia A și avea nevoie de o arenă modernă. Echipa evolua de ani de zile pe terenul din Ştrand, construit în 1936 și care avea maximum 3.000 de locuri în tribune. Primăria Piteşti şi Armata au început amenajarea gropii de lângă cimitirul orașului şi, după mai bine de un an de muncă intensă, lucrările la stadion au fost finalizate la începutul anului 1964.

Inaugurarea a avut loc pe 2 mai 1964 cu un meci amical disputat între Dinamo Piteşti şi Spartak Sofia, meci câștigat cu 3-0 de echipa gazdă.

Recordul de suporteri pe stadionul din Pitești a fost stabilit pe 7 noiembrie 1979, când nu mai puțin de 22.000 de spectatori au umplut tribunele pentru a vedea meciul dintre FC Argeş şi Nottingham Forest în turul II al Cupei Campionilor Europeni, meci câștigat de englezi cu 2-1.