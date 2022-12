Filarmonica Pitești, prima din România cu panouri fotovoltaice. Cum a fost posibilă investiția VIDEO

Filarmonica Pitești, cea mai tânără din România, înființată în 2007, va fi și prima din țara noastră ce va fi echipată cu panouri fotovoltaice. Facturile la energie se vor reduce cu aproximativ 60%.

Investiția a fost realizată cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Valoarea contractului se ridică la 268.000 lei, iar sistemul de panouri fotovoltaice va avea 40 kW. Sistemul are în total 72 de panouri și va fi funcțional până la finalul lunii decembrie.

Ideea instalării unui astfel de sistem i-a venit managerului Gabriel Niță când a constatat că facturile la energie erau foarte mari iarna.

„Costurile cu energia erau foarte ridicate pe timp de iarnă. În 2021 am ajuns și la facturi de peste 10.000 de lei lunar. Cu siguranță că ar fi fost costuri și mai mari din acest an înainte. Panourile fotovoltaice au fost montate rapid, în doar trei zile. Mai avem nevoie doar de un aviz. Sistemul va fi funcțional la finalul acestui an și, conform calculelor făcute, facturile la energie se vor reduce cu aproximativ 60%“, precizează Gabriel Niță, managerul Filarmonicii Pitești.

În plus, datorită echipării cu panouri fotovoltaice, clădirea aflată în centrul Piteștiului și-ar putea asigura aproape integral consumul energetic din surse proprii, în sezoanele calde.

Mai trebuie spus că Filarmonica Pitești va avea, în premieră, și o scenă digitală. Costurile se ridică la 55.000 lei, banii provenind din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

„Consider achiziția una extrem de importantă, perioada de pandemie fiind cel mai bun exemplu în acest sens. Scena digitală va fi utilă atât pentru instituțiile de învățământ din Pitești, dar și din Argeș, cât și pentru publicul meloman. Scena digitală va cuprinde concertele eveniment, extraordinare, simfonice, educative, jazz-pop, recitalurile camerale, iar accesul online se va face pe bază de bilet și abonament”, mai spune Gabriel Niță.

Filarmonica din Pitești, cea mai tânără din țara noastră, a fost înființată în 2007. Primul concert al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii, cel inaugural, a avut loc la 25 mai 2007, în cadrul Zilelor Municipiului Pitești fiind organizat de către Centrul Cultural al Municipiului Pitești. Și al doilea concert a fost organizat tot de către Centrul Cultural, la 29 iunie 2007, abia cel din 26 iulie 2007 fiind organizat de către instituția nou înființată, Filarmonica Pitești. Iar la concertul inaugural a concertat celebra soprană Felicia Filip. Aceasta este legată și afectiv de oraș, fiind absolventă a Liceului de Artă „Dinu Lipatti“ din Pitești.