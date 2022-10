Costuri cu 70-80% mai mici la energia electrică. „Ne speriau tot timpul că ne taie curentul”

O primărie din Olt a implementat o soluție prin intermediul căreia se economisesc mii de lei lunar pentru consumul de energie electrică la pompele de apă. Mai mult au durat formalitățile, spune primarul.

Primăria Poboru este prima din județul Olt care a găsit soluția pentru a le furniza cetățenilor apă potabilă la preț rezonabil, în ciuda creșterii costurilor la energie electrică. În vară s-a reușit montarea a patru sisteme de panouri fotovoltaice pentru a alimenta stațiile din care se pompează apa către cetățeni.

„Am patru sisteme, la patru pompe de apă. Trei sisteme de câte 8 kW trifazic și un sistem de 10 kW trifazic. La fiecare pompă de apă, în patru sate, am montat panourile astea”, a declarat primarul Iulian Bărăscu.

În această perioadă așteaptă și prima factură după ce primăria a devenit prosumator, din calculele realizate înainte de a fi implementate sistemele rezultând o economie de cel puțin 70-80%. A durat, însă, mai bine de două luni până când s-a putut încheia contractul cu furnizorul de electricitate.

„Noi murim de sete în comună dacă îmi taie curentul la pompe”

„Undeva la 200.000 și ceva de lei ne-a costat investiția. Factura, din ce mi-a spus contabila, era undeva la 11.00-12.000 lei pe lună, pentru pompele de apă, iar acum eu sper să vină factură la 3.000 - 4.000, sau, hai, să vină la jumătate, și tot scutesc și eu 6.000 lei pe lună. Doar pentru pompele de apă. Aici aveam probleme, ne speriau tot timpul că ne taie curentul, că nu încasăm bani de la populație. Pensiile mici, unii înțeleg, unii nu, se mai și fură apă, mai prindem câte unul, mai luăm măsuri, ce să facem”, a adăugat primarul.

Pentru că energia electrică de acum îi va costa pe poboreni mult mai puțin pentru apa de la robinet, se poate merge în continuare cu prețul de doar 3 lei/m/c., mai spune primarul, chiar dacă acest preț este același din 2008.

Pe de altă parte, în Poboru rețeaua publică de apă este singura soluție, întreaga zonă de nord a județului Olt având probleme mari privind asigurarea cu apă din surse individuale, iar asta pentru că pânza freatică este la mare adâncime.

„Noi murim de sete aici dacă îmi taie curentul la pompe, n-avem alternativă la apă. E zona asta de nord. Aici, la noi, nu sunt alte fântâni, să meargă omul să ia apă”, a mai precizat primarul.

Prima rețea publică de alimentare cu apă a fost construită în Poboru la începutul anilor ’70, în 2008 fiind implementat un nou proiect. Costurile cu energia electric au fost tot timpul o problemă, mai spune primarul, pentru că nu s-a găsit încă metoda de a-i face pe toți cetățenii să plătească integral și la timp, sau să nu mai fure apă din rețea. În perioadele în care nu existau fonduri pentru plata energiei s-a ajuns chiar la debranșare, și-a amintit primarul.

„În anul 2000 am venit eu aici ca viceprimar și am găsit la Primăria Poboru un miliard jumătate, lei vechi, datorie, vă dați seama ce valoare era atunci! Ne-a tăiat curentul la tot ce înseamnă primărie: școli, pompe de apă, sediul primăriei. Am tras curent de la un vecin, la primărie, să ne meargă și nouă un xerox și câte un bec, și am cumpărat generatoare, am montat la gura puțurilor, generatoare de 15 kW, trifazic, și cumpăram benzină, învârteam pompa și dădeam apă două ore dimineața și două ore seara, să aibă lumea de băut. După aceea am implementat un proiect, 24 km de conductă, am forat puț în satul Seaca, am făcut bazine în trei sate și am dat drumul la sistem nou. N-am dat liber la nimeni să se branșeze până nu-și achită datoria, că de-aia era datorie, că nu plătea lumea apa. Ne-am mai atras și antipatii, că omul nu-nțelege că pentru el faci. Ne-au mai ajutat și cei de la Consiliul Județean…”, și-a amintit primarul.

Panouri și pentru clădirile publice

Următorul pas, care va fi parcurs, cel mai probabil, anul viitor cu fonduri de la bugetul local, dacă nu se deblochează programe pentru instituțiile publice, este să se monteze panouri solare pe clădirile publice, astfel încât consumul de electricitate la școală, căminul cultural și primărie să fie asigurat.

Nu se poate proceda la fel și pentru iluminatul public, mai spune primarul, pentru că „localitatea este împrăștiată”, ar însemna să se monteze 13 sisteme. „Mai studiem încă să vedem ce soluție am putea găsi, poate înlocuim cu lămpi solare”, a mai spus primarul.