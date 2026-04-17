Femeie găsită moartă într-o anexă a unei biserici din Piteşti. Poliţiştii iau în calcul o posibilă sinucidere

O femeie de 47 de ani a fost găsită decedată, vineri seară, într-o anexă a unei biserici din Piteşti. Primele date din anchetă indică posibilitatea unei sinucideri, însă poliţiştii continuă verificările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Potrivit IPJ Argeş, apelul la 112 a fost făcut în seara zilei de 17 aprilie, iar echipajele s-au deplasat imediat la faţa locului.

„În seara zilei de 17 aprilie a.c., poliţiştii piteşteni au fost sesizaţi cu privire la faptul că într-o anexă a unei biserici din Piteşti a fost găsită o persoană decedată. La faţa locului au intervenit poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Piteşti, constatând că cele sesizate se confirmă, echipajul medical constatând decesul persoanei, femeie de 47 de ani, din Călineşti”, a transmis IPJ Piteşti.

Cercetările au fost preluate de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Piteşti, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, sub coordonarea unităţii de parchet competente.

„Pentru stabilirea cauzelor decesului, urmează să fie dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, iar cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei”, au mai precizat poliţiştii.

Surse citate de presa locală, precum epitesti.ro, susţin că femeia ar fi fost găsită în toaleta bisericii, iar primele informaţii neoficiale indică varianta unei sinucideri. Ancheta este însă în desfăşurare, iar poliţiştii nu au confirmat deocamdată această ipoteză.