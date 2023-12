Emigrarea în Canada, explicată de un consultant acreditat: „Am văzut oameni care după șase luni s-au întors în România“

Consultant canadian de emigrare, avocat şi notar public, stabilită în Canada de peste 16 ani, Iuliana Dună a explicat pentru „Adevărul“ care sunt pașii pentru cei care doresc să emigreze în Canada.

Iuliana Dună este acreditată de Guvernul canadian, fiind membru cu puteri depline a Consiliului de reglementare în domeniul emigraţiei.

Originară din Piteşti, Iuliana Dună este avocat, notar public și consilier în imigrare și s-a stabilit în Canada din 2007. Înainte a locuit în Belgia timp de câţiva ani. Din 2007 lucrează în domeniul imigraţiei în Canada. De asemenea a predat Dreptul în imigrări la un colegiu din oraşul Calgary. Pe lângă consultanţa în imigrări, Iuliana reprezintă clienţii în instanţă în domeniul Dreptului familei, Drept civil şi alte ramuri de Drept.

Iuliana Dună este licenţiată în Drept la Universitatea Bucureşti (2001), având un Master în Drept la Universitatea din Anvers (Belgia) (2007), iar în 2013 a obținut diploma de Consilier juridic şi Specialist în Emigrări, acordată de Ashton College, Vancouver. Are experienţă şi ca jurist în dreptul muncii, fiind specialist atât în legislaţia muncii, cât şi în legislaţia de emigrare.

Iuliana Dună a explicat pentru „Adevărul” care sunt pașii ce trebuie făcuți pentru a pleca în Canada, cum este adaptarea în Canada pentru un emigrant, cum sunt regulile și condițiile de imigrare și cum este politica statului canadian privind emigrarea în următorii ani.

„Îți trebuie ceva curaj ca să pleci, dar și un plan bun. Primul pas al plecării este în ce oraș sau provincie alegeţi să mergeţi. Trebuie să vă hotărâți unde doriți să locuiți, în partea engleză sau în partea franceză. Luaţi în calcul mai multe aspecte, însă condiţia esenţială ce trebuie să cântărească în alegerea voastră este să vă daţi seama unde aveţi mai multe șanse de reuşită. Mulţi români sunt tentaţi să aleagă Toronto, Calgary sau Vancouver. Sunt orașe destul de scumpe. O chirie la un apartament de 3 camere în Vancouver sau Toronto e cam 3.500 dolari canadieni, iar în Calgary - 2.000 dolari”, spune Iuliana Dună.

Ce trebuie să faci că să imigrezi

Sunt câteva lucruri esențiale ce stau la baza procesului imigrării în Canada: formarea profesională, experienţa, vârsta, cunoştinţele lingvistice (engleză şi franceză), copiii, oferta de muncă, autonomie financiară (banii pe care un emigrant sau o familie trebuie să-i deţină atunci când ajunge în Canada).

„Dacă doriți să ajungeți mai repede în Canada, varianta unui permis de muncă sau permis de studiu este cea mai viabilă”, explică Iuliana Dună.

Conform unui recensământ realizat de autoritățile canadiene în 2021, s-a stabilit faptul că există în Canada 215.885 români sau persoane de origine română.

„Pot spune că adaptarea în Canada diferă de la persoană la persoană. Am văzut oameni de succes, români care au business-uri mari sau au profesii sau meserii profitabile. Am văzut oameni care după șase luni s-au întors în România. Fiecare vede viața prin lentilele proprii. Pentru unii e important să aibă o viață modestă, fără stres și bucurându-se de liniștea și natura din Canada. Pentru alții, latura financiară e foarte importantă. Pentru alții, realizarea profesională și personală a copiilor e și realizarea lor”, precizează Iuliana Dună.

Nu fiţi surprinşi de amabilitatea canadienilor

Un detaliu interesant: canadienii sunt foarte amabili, prietenoși și deschiși față de imigranți.

„Îmi place tare mult mentalitatea lor conform căreia este ok să greșești și că e ok să înveți la orice vârstă. Să nu fiți surprinși de amabilitatea canadienilor. Canada e o țară de imigranți, cu o politică deschisă pentru imigranți și pentru integrarea acestora. Noi, românii, ca multe alte nații, suntem legați ombilical de România, dar asta nu înseamnă că nu putem locui, nu ne putem integra sau avea succes în altă parte a lumii. Cum am spus, sunt foarte multe povești de succes ale românilor în Canada, dar și multe deziluzii”, adaugă Iuliana Dună.