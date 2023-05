Efectele „ordonanței austerității”. Peste 50 de posturi de la Spitalul de Pediatrie Pitești nu mai pot fi scoase la concurs

„Ordonanța austerității” creează probleme în spitalele argeșene, care oricum se confruntau cu deficitul de medici. Peste 50 de posturi nu mai pot fi scoase la concurs la Spitalul de Pediatrie Pitești.

În Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2023 este prevăzută și suspendarea până la finalul anului a angajărilor în instituțiile publice. Această măsură a afectat concursurile desfășurate, în această perioadă, în unitățile medicale din țară.

Problema este resimțită din plin și în județul Argeș. Mai multe posturi scoase la concurs la sfârșitul lunii aprilie au fost suspendate. Au putut fi continuate procedurile de ocupare a posturilor doar în cazul celor la care s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs înaintea datei de 15 mai, când a intrat în vigoare ordonanța de urgență.

Multe posturi de medici sunt vacante la Spitalul de Pediatrie Pitești

În urma „ordonanței austerității”, peste 50 de posturi, multe dintre ele fiind de medici, nu mai au cum să fie scoase la concurs la Spitalul de Pediatrie Pitești.

„Problema asta are două tăișuri. Eu am împărțit concursurile în două loturi pentru că erau prea multe ca să pot să le organizez deodată. Primul lot a apucat să dea probele, cel puțin scrise. Al doilea lot nu am apucat nici să îl public. Practic, cu jumătate dintre posturile pe care le aveam aprobate o să rămân nescoase până la anul”, a precizat dr. Tudor Ionescu, managerul Spitalului de Pediatrie Pitești.

Printre posturile vacante se află cele de medic primar pediatrie, medic primar și specialist anestezie și terapie intensivă, medic specialist oftalmologie, medic specialist anestezie și terapie intensivă, medic specialist neurologie pediatrică, medic specialist radiologie și imagistică medicală, medic specialist boli infecțioase, medic specialist endocrinologie, medic specialist alergologie și imunologie clinică, dar și alte posturi, precum: asistenți medicali principali, referent de specialitate, registrator medical, îngrijitoare, infirmiere, brancardier, bucătar calificat etc.

„Unele dintre aceste posturi sunt sub normativ. Oamenii au ieșit la pensie, au mai plecat. Este un deficit foarte mare, pe toate planurile”, a mai adăugat dr. Tudor Ionescu.

Se așteaptă acum ca Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, să inițieze un memorandum care să permită măcar ocuparea unora dintre aceste posturi.

Situație critică la Secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Pitești

Sistemul medical se confruntă cu o acută lipsă de personal. La Spitalul Județean de Urgență (SJU) Pitești, secțiile cu cel mai mare deficit de medici sunt ATI, UPU, Boli Infecțioase, Neurologie și Diabet. Deși au fost scoase la concurs mai multe posturi, „ordonanța austerității” a intrat în vigoare și a pus stop angajărilor.

Trei posturi au fost suspendate la SJU Pitești pentru că dosarele de înscriere ar fi urmat să fie verificate abia la câteva zile de la intrarea în vigoare a ordonanței. Nu s-a mai putut continua procedurile pentru: ocuparea postului vacant de economist, a celui de medic specialist medicină dentară și cel privind postul de medic specialist chirurgie generală, Secția Chirurgie II, informează conducerea unității medicale.

În privința deficitului de personal de la Spitalul Județean Argeș, probleme sunt înregistrate în special la secția Anestezie și Terapie Intensivă. Dintre cele 13 posturi aprobate sunt ocupate doar trei.

„În Spitalul Județean de Urgență Pitești, în general, este o situație destul de grea, pentru că acest spital primește toate urgențele din județul Argeș, un județ care nu este deloc prea mic, are peste 600.000 de locuitori. În plus, primim urgențe de neurochirurgie și din zonele limitrofe, noi având gardă de urgență în secția de Neurochirurgie. În același timp, în ATI, situația este, pot spune, mult mai critică, pentru că, în acest moment, suntem trei medici titulari. Avem mare noroc că avem colegi care ne ajută, având încheiate cu unitatea contracte de prestări servicii. De asemenea, mai avem și medici rezidenți, anul III sau mai mare, care ne ajută cu cele două linii de gardă, astfel încât să ne descurcăm la acest volum extrem de mare de muncă.”, a precizat Luminița Galbenu, medic ATI la SJU Pitești.

În luna aprilie au fost scoase la concurs patru posturi de medic specialist ATI, dar nu s-a înscris niciun candidat. „Vremurile s-au schimbat. Din păcate ATI e o specialitate foarte grea, din ce în ce mai puțin aleasă de către viitorii medici, care implică un efort extraordinar, atât fizic cât și intelectual, și cred că cei tineri își doresc altceva”, a mai precizat dr. Luminița Galbenu.