Lume de basm în curtea Spitalului de Pediatrie din Pitești. Imagini spectaculoase cu lucrările unor tineri artiști

Curtea interioară a Spitalului de Pediatrie din Pitești a devenit o carte de povești, prin munca de mai bine de o lună a elevilor și profesorilor Liceului de Arte „Dinu Lipatti” din municipiu.

Grație implicării tinerilor artiști, Spitalul de Pediatrie va avea unul din cele mai frumoase locuri de joacă din județ. O adevărată lume de basm a fost conturată pe zidul de susținere a dealului din spatele spitalului, construit odată cu amenajarea, aici, a unui bazin pentru rezerva de apă.

„Întreaga compoziție este organizată în jurul a două personaje de basm”

Zi de zi, timp de mai bine de o lună, grupe de câte 40 de copii au pictat zidul care a devenit o operă centrală a acestui spațiu care este deja în curs de transformare într-un loc de joacă destinat copiilor internați la Spitalul de Pediatrie.

„Am dorit să realizăm o compoziție decorativă care să aline suferințele copiilor internați în cadrul spitalului. O lume de basm în care spațiul maritim, terestru și cosmic se contopesc. Întreaga compoziție este organizată în jurul a două personaje de basm, iar centrul de interes este mama, imaginea maternă. (...) Am lucrat cu drag, pentru că de fiecare dată când auzeam plânsetele copiilor, eram și mai motivați să terminăm, chiar dacă am avut perioade când ne îngheța mâna pe pensule. A fost emoționant. Inițial, proiectul nu a fost gândit atât de complex. Toți colegii de la Liceul de Arte și toți elevii de la arte plastice și arhitectură au fost implicați”, a explicat Laurențiu Baltă, profesor Liceul de Arte Dinu Lipatti.

„Am încercat să dăm tot ce am avut mai bun”

Proiectul a fost unul de amploare, iar satisfacția de a aduce o bucurie copiilor a fost tot ceea i-a motivat cel mai bine pe profesorii și elevii implicați.

„Am lucrat aproximativ 4-5 ore pe zi. Nu pot spune că a fost neapărat complicat, cât a fost foarte frumos. Am încercat să dăm tot ce am avut mai bun, ne-am ascultat profesorii pentru că am încercat să facem totul cât mai frumos”, spune o elevă de clasa a XII-a implicată în proiect.

„Au muncit pentru copiii care sunt internați la noi”

Managerul Spitalului de Pediatrie, Tudor Ionescu, a anunțat că își dorește și alte acțiuni alături de elevii de la Liceul de Arte prin care să facă micilor pacienți viața mai frumoasă pe perioada internării.

„Cred că v-ați convins că este vorba despre o pictură care aduce un zâmbet și pe chipul unui adult, dar pe chipul unui copil! Eu vreau să mulțumesc tuturor copiilor care au muncit pentru copiii care sunt internați la noi, la Pediatrie, și cadrelor didactice. Cred că este un punct de plecare și pentru alte acțiuni, inclusiv la noi în spital. Au început deja, la intrarea în spital, printr-un fluture, care nu are corpul, ci numai aripile, unde copiii pot să își facă fotografii, transformându-se în fluturi”, a spus Tudor Ionescu, managerul Spitalul de Pediatrie.

Toți elevii Liceului de Arte „Dinu Lipatti” implicați în proiect au primit din partea Consiliului Județean Argeș diplome, iar din partea Primăriei Pitești, oferta unei colaborări pentru pictarea unor astfel de lucrări în diferite locuri din Pitești.

Tinerii artiști au pregătit deja noi proiecte pentru Spitalul de Pediatrie și nu este exclus ca în curând și interiorul spitalului să devină mult mai atrăgător pentru micuții pacienți.