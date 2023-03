Dentistul iranian devenit român. Tratează gratuit nevoiașii, la Mioveni: „Dacă ajutăm fiecare câte un pic, o să fie bine“

Stabilit de mai mulți ani la Mioveni (Argeș), unde și-a deschis o clinică stomatologică în 2018, doctorul iranian Hamid Maleki acordă gratuit de peste un an consultații și intervenții persoanelor sărace din oraș.

Hamid Maleki a venit din Iran în România la studii în 1992, iar primul an a fost unul pregătitor, la Universitatea din Pitești, unde a învățat româna.

Sunt mai multe motive ce l-au făcut să rămână în România. „E o țară foarte frumoasă, unde am fost primit călduros. Oamenii sunt foarte OK, sunt ca latinii, mai călduroși, nu sunt reci, precum în țările nordice. Mi-am făcut o familie aici, soția mea este din Mioveni, avem doi copii. Băiatul și nora mea sunt medici stomatologi. Și mai am o fată de 14 ani, care merge la școală în Mioveni”, povestește doctorul Hamid Maleki.

Și-a cunoscut soția la șase luni după ce a ajuns în România, când era student în anul pregătitor la Pitești. „Ne-am întâlnit atunci și am rămas împreună. Am făcut Facultatea de Medicină Dentară la Sibiu”, spune Hamid Maleki.

Casa lui, în Mioveni

Medicul stomatolog s-a mutat cu familia la Mioveni din 2002, iar în 2018 a deschis o clinică dentară în orașul unde se află și uzina Dacia, după ce înainte a avut un cabinet stomatologic.

Aici, de mai bine de un an, doctorul Hamid Maleki tratează gratuit oamenii săraci din Mioveni. Până acum, zeci de nevoiași au fost pacienții săi, beneficiind gratuit de consultații, tratamente și/sau extracții dentare.

„Lucrez la Mioveni, trăiesc aici, familia e aici. Orașul Mioveni e foarte ok, s-a dezvoltat foarte frumos în ultimii ani, avem un primar foarte gospodar. Datorită primarului Georgescu la Mioveni s-a făcut aici la Mioveni primul spital de stat din România ridicat de la zero după 1989, vă dați seama cât de important e acest lucru? Mioveni e și un oraș foarte curat și foarte apreciat și din afară. I-am spus domnului primar că vreau să ajut pe partea stomatologică oamenii defavorizați, cazurile sociale. Sunt oameni care nu pot merge la muncă din cauză că nu au dinți... Și dacă ai de unde să dai, de acolo dă și Dumnezeu mai departe. E important să ajuți, să te gândești și la oamenii nevoiași”, precizează doctorul Hamid Maleki.

Din luna februarie a.c., între Primăria Mioveni și clinica doctorului Maleki a fost încheiat și un protocol de colaborare pentru a fi acordat în mod gratuit servicii stomatologice, consultații, intervenții și tratamente specifice, dar și protezare pentru persoanele marginalizate social sau cu risc de marginalizare.

„Dacă ajutăm fiecare câte un pic, o să fie bine”

„Domnul doctor Maleki a venit la mine acum mai bine de un an și s-a oferit voluntar să ajute oamenii săraci din oraș, îi place la Mioveni, unde își desfășoară activitatea, este atașat de oraș și vrea să ofere ceva înapoi orașului Mioveni”, a declarat pentru ”Adevărul” primarul Ion Georgescu.

„Pacienții săraci care vin la mine au în general probleme dentare mari. Mai întâi trebuie făcute tratamente, extracții. Sunt tratamente de durată, ce pot dura și două-trei luni, sunt cazuri în care trebuie făcute lucrări fixe sau mobile. Avem și persoane sărace care nu au dinți deloc și cărora le facem proteze, iar aici durează totul maximum trei săptămâni”, explică medicul iranian stabilit la Mioveni.

Doctorul stomatolog Hamid Maleki a fost impresionat recent de cazul unei femei de 41 de ani, care are atât probleme dentare, cât și mentale. „I-am făcut toate tratamentele și acum lucrăm la o lucrare fixă, plus proteză. M-a impresionat și cazul unei doamne în vârstă de 70 de ani care avea niște resturi radiculare în gură, nu putea să mănânce, era izolată în casă și avea o depresie din cauza problemelor cu dinții. I-am pus proteză mobilă și acum e foarte mulțumită, iese afară”, precizează medicul Hamid Maleki.

Iar pacienții cu venituri mici care au fost tratați până acum sunt mulțumiți de serviciile oferite.

„Mai aveam doar câteva rădăcini în gură, am o pensie tare mică, de vreo 800 lei, am fost la domn' doctor și mi-a făcut lucrare bună, proteză din aia, acu' pot să mănânc și eu normal”, precizează A.P. (68 de ani), o fostă pacientă.

Pentru doctorul iranian stabilit de peste trei decenii în România a face bine și a își ajuta semenii defavorizați de soartă este o constantă fericită, o normalitate. „Dacă ajutăm fiecare câte un pic, o să fie bine în societate, în România, și vom avea o țară mai bună și o lume mai bună”, încheie dr. Hamid Maleki.