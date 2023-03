Stomatologii cer spargerea plafonului la serviciile dentare

Români ajung la stomatolog doar atunci când îi doare ceva sau nu mai au niciun dinte în gură. Medicii stomatologi se feresc să facă contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru că plafonul de 4.000 de lei pe lună se consumă imediat și implică prea multă birocrație.

Trei sferturi dintre români au probleme cu dantura. Statisticile Patronatului Medicilor Stomatologi arată că avem peste 27.000 de medici stomatologi. Deși teoretic, orice medic stomatolog poate face contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru a acorda servicii medicale decontate de la buget, puțini sunt cei care consimt să facă asta.

”Pacienții nu vin cu probleme mici”

Dr. Anda Tiron, secretarul general al Patronatului Medicilor Stomatologi din România, afirmă că medicii stomatologi nu vor să încheie contracte cu Casa pentru că plafonul este foarte mic. ”La medicii de familie, de exemplu, nu există plafon. Există servicii decontate per capita. La noi, există un plafon foarte mic, de puțin peste 3.000 de lei pe lună pentru un medic stomatolog și de 4.000 de lei pentru un medic specialist. Dacă un medic face contract cu Casa și i se dau 4.000 de lei pe lună, dacă termin acest plafon și vine un pacient cu o urgență – pacient care a contribuit la asigurările de sănătate – eu sunt în postura în care nu știu ce să fac cu pacientul. Pentru că dacă eu îi spun acelui pacient că nu mai am plafon îmi încalc codul deontologic și acel pacient poate merge să-mi facă plângere că nu am vrut să-l tratez pe banii Casei. Pentru că nici nu avem o legislație foarte bine pusă la punct în acel sens și putem pica la mijloc”, a explicat dr. Tiron.

Patronatul nu are o statistică exactă a dentiștilor care au contract cu Casa, dar, potrivit dr. Tiron, aceștia sunt foarte puțini.

Sumele mai sus citate pot părea unora mari, dar ele sunt foarte mici, în condițiile în care mulți pacienți vin la stomatolog doar atunci când nu mai au încotro. ”Pacienții din România nu vin cu probleme mici. Pentru că noi, în România, nu avem prevenție. Pacientul în România vine întotdeauna în ultimul ceas, când are dureri, când nu mai poate mânca. Sau când are deja și alte boli cronice, probleme cardiace și când cardiologii îi trimit să-și rezolvele problemele dentare, întrucât toate sunt în strânsă legătură. Vă dați seama că ei vin, își tratează urgența și materialele sunt foarte scumpe”, adaugă medicul stomatolog.

Trei proteze pe lună

Aceste materiale sunt cumpărate de medicii stomatologi din România la același preț ca medicii din Franța sau din alte părți. ”Prețul fiind în euro, plus TVA”, punctează dr. Tiron.

Nici dacă prevenția ar funcționa, plafonul actual nu ar acoperi mare lucru. ”În mod normal, un pacient plătește asigurare obligatorie de sănătate. Nu e normal să stabilești un plafon și să bagi o limită, normal ar fi ca la medicii de familie, fiecare serviciu decontat per pacient. Pentru că dacă-mi vin 10 pacienți asigurați eu nu pot să-i spun unuia tie-ți dau și celuilalt că nu-i dau. Cum fac separarea dacă mie nu-mi ajunge plafonul? O parte dintre pacienții care vin la cabinet nici nu mai au dinți și au nevoie de proteze. În acest caz, medicul stomatolog mai trebuie să plătească și tehnicianul dentar. Casa decontează 900 de lei la tehnician și asta înseamnă că toți banii de la Casă merg la tehnician și pe materiale și s-a terminat. Deci, de 3.000 de lei, tu ai făcut 3 proteze pe lună în care achiți materiale, tehnician âul și tu, practic, ai muncit pe gratis. Nu mai punem la socoteală curentul electric și altele. Și credeți-mă că, de când pui pacientul pe scaun ai un consum foarte mare, de la sterilizare și până la tot restul. Și nu poți să faci rabat la calitate”, mai spune medicul stomatolog.

Iar pe lângă faptul că plafonul este mic, birocrația este foarte mare.

Reprezentantul medicilor stomatologi mai spune că breasla a trimis către CNAS câteva propuneri de mărire a plafonului și de schimbare a contractului, dar nu au primit, până acum niciun răspuns.

În momentul de față există în România 15.000 de cabinete și clinici private de stomatologie. Cei mai mulți dintre stomatologi sunt în București – 6.557 – iar cei mai puțini în județul Călărași – 94, potrivit datelor Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Deși, în România numărul medicilor stomatologi a tot crescut, 80% aleg să profeseze în centrele mari universitare sau să plece afară din cauza taxelor mari către stat, a numărului mare de avize și contracte necesare pentru a putea funcționa.