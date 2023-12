De la coafor la Iron Man. Românul care a încheiat cele mai dure triatloane de pe planetă FOTO

Originar din Pitești, Costel Cîrje (48 ani) este în viața de zi cu zi hair-stylist și practică triatlonul de peste 10 ani, numărându-se în ultimii doi ani printre foarte puținii concurenți români care au participat la două dintre cele mai dure triatloane de pe glob.

Costel a concurat anul trecut și în 2023 în Italia, la doi competiții IRON MAN de top, în Emilia-Romagna și Sardinia, competiții cu mii de concurenți din aproape 100 de țări.

Costel Cîrje are numeroase concursuri de triatlon în palmares, iar la competițiile din Italia din 2023 a concurat în cea mai teribilă probă, cea de de Full Iron Man: a înotat în aceeași zi 3,8 kilometri, a mers 180 de kilometri cu bicicleta și a alergat 42 de kilometri. S-a pregătit timp de mai multe luni pentru fiecare dintre cele două prestigioase competiții mondiale.

În viața de zi cu zi, Costel Cîrje este un foarte apreciat hair-stylist, meserie pe care o face cu pasiune și dedicare încă din anul 1988. Costel deține împreună cu soția sa un salon de profil chiar în centrul Piteștiului.

Pasiunea pentru triatlon a lui Costel Cîrje a început în urmă cu peste 14 ani, după ce și-a dus fetița la înot. A început să practice înotul, după care a început să alerge zeci de kilometri săptămânal și și-a achiziționat și o bicicletă.

„M-am apucat de înot în același timp cu fetița mea. Apoi am început să și alerg. Mă simțeam foarte bine la înot și m-am gândit să combin înotul cu alergarea. La bazinul de înot am legat prietenii și am fost invitat să particip la o competiție organizată de CSM Pitești. Tot prietenii au fost cei care mi-au sugerat să particip la o probă de triatlon”, povestește Costel Cîrje.

Prima competiție de triatlon la care a participat a fost organizată în 2016 în Argeș de către Asociația Invictus, din care fac parte veterani răniți în teatrele de război.

Ulterior, Costel a legat o prietenie cu unul dintre clienții săi de la salonul de hair-styling din Pitești. Acesta concura la proba de ciclism, iar Costel - la probele de înot și alergare. Împreună au participat în 2016 la Transfier, o competiție foarte dură desfășurată pe Transfăgărășan. Costel Cîrje a participat atunci la proba olimpică, unde avea de parcurs 1,5 kilometri înot și 10 kilometri de alergare, iar colegul său trebuia să parcurgă o distanță de 20 de kilometri cu bicicleta.

„A fost un traseu dificil pe Transfăgărășan, dar l-am încheiat cu bine. Îmi aduc aminte că la Transfier colegul meu a avut o problemă cu bicicleta, iar mai mulți oameni au sărit să îl ajute. Triatloniștii sunt foarte săritori și soldari”, rememorează Costel.

În 2017, colegul său nu a mai putut să participe, iar Costel a concurat singur în toate cele trei probe, terminând cu o oră mai devreme față de ediția precedentă.

„Din lacrimi s-a născut dorința de a fi și mai puternic”

Cea mai dificilă cursă de triatlon pentru Costel Cîrje a fost pe 2018 la Mamaia, la un eveniment cu numeroși participanți din țară și de peste hotare. Este vorba de H3RO, cel mai mare concurs de triatlon din Sud Estul Europei.

Costel a concurat atunci în proba de Half Iron Man. A fost cumpăna carierei sale în triatlon.

„Am parcurs cu bine 1,9 kilometri la proba de înot, cu toate că erau ceva valuri și în mare se înoată mai greu. Și la proba de bicicletă, între Mamaia și Năvodari, a fost ok, am parcurs cei 90 de kilometri în trei ore. Trebuia să alerg apoi 21 de kilometri. Dar după primii 13 kilometri am început să plâng, simțeam că nu mai pot... Prietenii îmi spuseseră ca la un moment dat s-ar putea să apară o suprasolicitare. Plângeam, îmi spuneam că e ultima cursă, că nu vreau să mai aud de triatlon... A fost ca o cumpănă. Întâmplarea a fost că o prietenă, pe numele său Adriana Neaga, și care are un club de ciclism, m-a încurajat de pe margine, mi-a spus să continui. Imediat mi-am revenit și am continuat. Din lacrimi s-a născut dorința de a fi și mai puternic”, povestește Costel Cîrje.

Și, pas cu pas, s-a autodepășit. Nu a renunțat. S-a pregătit tot mai mult. Și de la acel moment-cheie a participat la competiții tot mai dificile în țară și peste hotare. A demonstrat că este un învingător, deși probele de triatlon sunt unele extrem de dificile și foarte mulți renunță pe parcursul unei competiții.

→ Imaginea 1/4: Costel Cirje la o competitie Iron Man in Italia foto arhiva personala jpeg

Pentru Costel Cîrje contează foarte mult psihicul, pregătirea constantă și alimentația adecvată pentru a fi în formă la fiecare competiție, pentru a se autodepăși.

„Nutriția este foarte importantă. Trebuie să te documentezi. Ai nevoie de fibre, proteine pentru a îți recupera musculatura după fiecare antrenament. Și eu colaborez foarte bine cu domnul doctor Șerban Damian de la o clinică din București. Trebuie să ai atenție la alimentație, să faci analizele de două ori pe an pentru a vedea ce carențe sunt. Prin transpirație se elimină multe vitamine, ce trebuie repuse rapid în organism”, explică pasionatul atlet.

În acest an, Costel Cîrje a concurat în Italia la IronMan 70.3 Emilia-Romagna, un concurs de top în lumea triatlonului, dovadă stând și numărul foarte mare de competitori: peste 10.000 din 88 de țări. Iar Costel a reușit să termine competiția Full Iron Man.

Anul trecut, Costel Cîrje a participat la o altă competiție foarte dură. Este vorba de Iron Man Sardinia, unde a participat la cursa de Half Iron Man, pe care a terminat-o în șapte ore, ocupând în clasament locul 632 din peste 1.200 de competitori de pe tot globul. Trebuie spus că zeci de sportivi au abandonat competiția pe parcursul traseului din cauza epuizării.

Invazia meduzelor la proba de înot

Iar experiența de a concura la cele două competiții mondiale din Italia a fost una de neuitat pentru Costel.

„Totul este atât de bine pus la punct, iar italienii sunt atât de pasionați și de pasionați, te susțin constant. Totul a fost deosebit. M-a emoționat, tot la competițiile din Italia, că erau copii ce ofereau apă de pe margine pentru concurenți și erau foarte bucuroși să bată palma cu sportivii, era o bucurie pură și minunată. La Iron Man, în Emilia-Romagna au fost cele mai frumoase momente din viața mea pentru ceea ce înseamnă triatlonul. Susținerea familiei și a prietenilor a contat mult. Iar la sosire, din staff făcea parte și o româncă, aceasta încurajându-mă la final. Am fost doar trei români în total în proba de Full Iron Man. Nu poți merge la o asemenea competiție dacă nu ești bine pregătit. La ultima probă, cea de alergare, foarte mulți au cedat din cauza epuizării, au fost abandonuri. Trebuie să te concentrezi, să depășești tracul psihic”, spune Costel.

Tot la Iron Man Emilia Romagna, Costel s-a lovit de o problemă neobișnuită în proba de înot, desfășurată pe o distanță de 3,8 kilometri.

„Organizatorii au anunțat că va fi o invazie de meduze, Iar după aproximativ un kilometru și jumătate apa era efectiv acoperită de meduze. Înotam pe meduze, era ca o saltea de meduze. A fost dificil, aveam fața amorțită, deoarece meduzele elimină niște substanțe de autoapărare”, rememorează el.

La începutul carierei în triatlon, Costel alerga în medie 20 de kilometri pe săptămână la pregătire. Acum aleargă săptămânal 50-60 de kilometri, de trei ori mai mult. În sezonul rece, tot săptămânal, Costel merge 90 de kilometri pe săptămână de ciclism pe Home Trainer (în interior) și înoată aproximativ opt kilometri. Costel are și propriul său club de triatlon la Pitești, intitulat Triatlet.

În 2024, Costel Cîrje va intra pentru prima oară în circuitul național de triatlon-probă olimpică (1,5 kilometri de înot, 40 de kilometri bicicletă și 10 kilometri alergare) și va participa la patru curse la Călărași, Sibiu, Timișoara și Mamaia.

În 2025, Costel va concura din nou la competiție mondială Iron Man peste hotare, urmând a decide anul viitor unde va concura.

„Va fi în 2025 încă o barieră doborâtă”, adaugă Costel Cîrje. Pentru el, doborârea barierelor și autodepășirea au devenit constante fericite. Un exemplu de urmat.