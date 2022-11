Un hair-stylist, singurul român participant la Iron Man, unul dintre cele mai puternice triatloane din lume

În această lună, în Sardinia, în Italia, a avut loc un concurs foarte important din circuitul mondial IRON MAN. Printre cei peste 1.200 de participanți de pe tot globul s-a numărat și un singur român.

Competiția poartă numele IRONMAN 70.3 SARDEGNA, fiind un concurs de prim rang în lumea triatlonului, dovadă stând și numărul mare de concurenți din peste 50 de țări de pe toate continentele.

Originar din Pitești, Costel Cîrje a fost singurul român care a concurat la această competiție de nivel înalt și totodată foarte dură. Practicant și foarte pasionat de triatlon de mai mulți ani, Costel Cîrje este membru al Pitești Triathlon Team și unul dintre organizatorii semimaratonului de la Pitești, o competiție ce reunește anual sute de alergători din toată țara.

Costel Cîrje are multe concursuri de triatlon în palmares, iar la competiția din Italia a concurat în proba de Half Iron Man, înotând 1,9 kilometri, mergând 90 de kilometri cu bicicleta și alergând 21,1 kilometri.

Costel Cîrje s-a pregătit intens pentru valorosul concurs internațional, antrenându-se înainte de a ajunge în Italia timp de mai multe săptămâni, între două și patru ore, de câte patru ori pe săptămână.

„Am avut mari emoții în Italia, nu mă gândeam că voi fi singurul român participant la această competiție de top. Sunt tot timpul în priză, mă antrenez constant. În triatlon trebuie să fii tot timpul pregătit, pentru că îți propui niște ținte legat de competițiile la care vei participa pe parcursul fiecărui an”, a declarat Costel Cîrje pentru ”Adevărul”.

La concursul din Sardinia, prima probă a fost cea de înot, una dificilă, în condițiile în care marea era agitată. După ce a înotat 1,9 kilometri, Costel a trecut la a doua probă, una extrem de dificilă: 90 de kilometri de mers cu bicicleta și o diferență de nivel de 1.100 de metri.

→ Imaginea 1/3: 03 costel cirje proba inot iron man italia foto arhiva personala jpg

„Tranzițiile dintre probe au fost OK, temperatura a fost una ridicată, de 30-32 grade Celsius. Pantele de pe traseul pe care l-am parcurs cu bicicleta m-au epuizat, însă cu gândul la familie și prieteni nu m-am dat bătut și am tras tare. Alergarea pe distanța de 21 kilometri am făcut-o în ritmul pe care mi l-am propus, deși era foarte cald, iar salvările veneau și mai luau constant din sportivii epuizați. Senzația de la finalul competiției a fost una unică. A fost un concurs extraordinar. Am fost fericit că am terminat sănătos acest concurs dur. Îmi doresc să ajung să termin asemenea concursuri și la categoria peste 70 de ani”, mai precizează Costel Cîrje.

Acesta a terminat cursa din Italia în șapte ore, ocupând în clasament locul 632 din peste 1.200 de sportivi profesioniști și amatori. Trebuie spus că zeci de sportivi au abandonat competiția pe parcursul traseului din cauza epuizării.

De la coafor la Iron Man

Pasiunea pentru triatlon a lui Costel Cîrje a început acum 13 ani, după ce și-a dus fetița la înot. S-a apucat de înot, apoi a început să alerge și și-a cumpărat și o bicicletă.

„Pasiunea pentru triatlon e ca un drog pozitiv. Trebuie să îți antrenezi corpul în orice condiții, frig, soare. Trebuie să ai un regim viață sănătos, să fii vitaminizat. Am început deja să mă pregătesc pentru anul viitor pentru o competiție de Full Iron Man ce se va desfășura tot în Italia”, adaugă Costel Cîrje. Primul concurs de triatlon a fost cunoscutul Transfier, desfășurat pe Transfăgărășan.

În viața de zi cu zi, Costel Cîrje este un apreciat hair-stylist, meserie pe care o face cu pasiune încă din 1988. Acesta deține împreună cu soția sa un salon de profil în centrul Piteștiului.