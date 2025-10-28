Horoscop miercuri, 29 octombrie. Nativii unei zodii primesc recunoașterea meritată la locul de muncă

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale pentru ziua de miercuri, 29 octombrie.

Berbec

Iubire - Dispoziția ține de ce spuneți și cum vedeți trecutul. Oameni din istoricul personal vă pot ajuta dacă renunțați la orgoliu.

Sănătate - Sistemul cardiovascular este supus presiunii. Nu faceți efort intens și evitați situațiile tensionate.

Bani - Apar provocări din ce în ce mai grele și e nevoie să renunțați la unele proiecte. Alegeți cu atenție pe ce vă concentrați.

Taur

Iubire - Se poate profita de generozitatea voastră. Să fiți salvatorul altuia sună bine, dar trebuie ca celălalt să vrea să fie salvat.

Sănătate - Nu pierdeți timpul în fața televizorului. Faceți sport, fiți în mișcare și profitați de energie.

Bani - Atenție sporită la calcule și la neglijență din neatenție!

Gemeni

Iubire - Dorința de socializare este crescută. Vă faceți noi cunoștințe și beneficiați de informațiile și noutățile acestora.

Sănătate - Nu luați decizii fără să vă faceți un set mai amănunțit de analize. Riscați să faceți tratament inutil.

Bani - Ocupați-vă de sarcinile de care sunteți responsabil, fără să vă preocupați de ritmul de muncă al colegilor.

Rac

Iubire - Dacă doriți să aflați adevărul, puneți întrebări dar fiți pregătit și pentru lucruri mai puțin plăcute.

Sănătate - Vă arătați deschis și ascultați ce au de spus alții despre sănătate. Informațiile sunt generale dar vă interesează.

Bani - Abordați lucrurile din perspectiva mai mistică. Încrederea și puțină rugăciune nu strică în momentele mai tensionate.

Leu

Iubire - Urmați planul stabilit de comun acord cu partenerul. Nu faceți modificări de program sau cheltuieli neanunțat.

Sănătate - Deveniți rebel și aveți tendința să nu urmați regulile tratamentului indicat. Jonglați cât mai puțin.

Bani - Împărțiți obiectivul major și concentrați-vă acum pe câteva sarcini. Nu vă disipați în multitasking.

Fecioară

Iubire - Sunteți interesat de partea mai ocultă, de semne și premoniții. Căutați informații relevante dar nu exagerați.

Sănătate - Urmăriți cum răspunde corpul la diverse substanțe și urmați regulile personale nu pe cele din cărți.

Bani - Viziunea e inspirată și se poate dovedi salvatoare în situații delicate. Șefii vă arată concret recunoștința.

