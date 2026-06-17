Tramvai deraiat pe Bulevardul Preciziei din Capitală după ce a fost lovit de un TIR. Circulația pe linia 25 este blocată

Un tramvai a deraiat miercuri seară pe Bulevardul Preciziei din București, în urma unui accident rutier în care a fost implicat un TIR al cărui șofer efectua o manevră de mers înapoi. În urma incidentului nu au fost înregistrate persoane rănite.

Circulația tramvaielor de pe linia 25 este blocată pe Bulevardul Preciziei, înainte de stația Metrou Preciziei, pe sensul de mers către CFR Progresul, ca urmare a accidentului, potrivit Societății de Transport București (STB).

Din primele informații, TIR-ul ar fi lovit un tramvai care circula regulamentar. În urma impactului, vagonul a deraiat de pe șine, relatează News.ro.

STB precizează că nu au existat victime, însă circulația tramvaielor în zonă a fost afectată.

Echipele de intervenție ale societății acționează pentru repunerea tramvaiului pe șine și pentru eliberarea căii de rulare, în vederea reluării circulației în condiții normale.

Pentru preluarea călătorilor, a fost înființată linia-navetă 625, care asigură transportul între Depoul Militari și Piața Danny Huwe.

Până la reluarea circulației, o parte dintre tramvaiele liniei 25 circulă deviat, iar călătorii sunt sfătuiți să utilizeze linia-navetă în zona afectată.